Gli smartphone al giorno d’oggi sono i nostri compagni di avventura più fedeli e maggiormente presenti all’interno della routine di ognuno di noi, ovviamente utilizzarli è molto semplice dal momento che ci basta fare tappo sul display per poter accedere a tutto il comparto di funzionalità messi a disposizione dai nostri piccoli device.

Cecchi però vuole spingersi oltre e arrivare a introdurre la possibilità di controllare apparecchi elettronici direttamente con la nostra mente, basti pensare ad esempio al programma Neuralink di Elon Musk che mira alla creazione di un’interfaccia cervello computer per riuscire a controllare col pensiero tantissimi apparecchi tecnologici senza nessun tipo di problema.

Nell’articolo di oggi vi parliamo di un metodo che vi consentirà di controllare il vostro iPhone con dei movimenti controllati dal vostro pensiero che daranno l’impressione di star controllando il telefono direttamente con la mente, vediamo insieme di cosa si tratta.

Basta un Apple Watch

Per controllare il vostro iPhone in modo semplice e veloce come se lo steste controllando con la mente vi basterà accedere alle impostazioni del vostro Apple Watch e seguire questi semplici passi: vai nelle Impostazioni (l’icona a forma di ingranaggio), scorri in fondo e vai in Accessibilità, vai in fondo e clicca su Controlla dispositivi vicini, apparirà il tuo iPhone, fai tap e clicca sui tre puntini, scorri fino in fondo e personalizza i gesti modificabili come: “pizzico”, “doppio pizzico” e “mano stretta”.

Tramite questa piccola procedura potrai controllare l’elenco delle app oppure tornare alla schermata home con dei semplici movimenti, sembrerà quasi che tu stia controllando il tuo iPhone con la mente, ovviamente si tratta di un piccolo trucchetto e nulla di surreale o fantascientifico, siamo ancora abbastanza lontani dalla possibilità di controllare il device elettronico con il pensiero, sebbene la tecnologia si sta impegnando anche in tal senso per poter restituire alcune possibilità a persone con gravi deficit motori e nervosi.

Se dunque siete in possesso di un Apple Watch ora potrete stupire i vostri amici con questo semplice trucchetto che risulterà anche molto comodo nell’utilizzo di tutti i giorni del vostro iPhone, La procedura per attivarlo è indicata sopra ed è davvero molto semplice.