Samsung Galaxy Buds FE sono auricolari di classe e di qualità, che gli utenti possono oggi acquistare direttamente su Amazon, approfittando di un risparmio quasi inedito ed esclusivo. Il prezzo è fortemente più basso del normale, con oltre la possibilità di godere di una qualità generale che vada ben oltre le più rosee aspettative.

Il prodotto risulta sin da subito essere perfettamente compatibile con ogni dispositivo in circolazione, a prescindere dal sistema operativo o altre limitazioni legate allo stesso, infatti la connessione avviene direttamente tramite il bluetooth, così da poter accedere molto rapidamente allo streaming musicale. Tra le sue caratteristiche di punta troviamo senza dubbio la cancellazione attiva del rumore, definita comunemente ANC, ottima per isolare alla perfezione l’utente mentre utilizza le cuffiette in mobilità.

Samsung Galaxy Buds FE: che offerta assurda su Amazon

Gli utenti possono pensare di acquistare le Samsung Galaxy Buds FE raggiungendo prezzi decisamente più economici di quanto visto in passato, il listino del prodotto in questione si aggira attorno ai 109 euro, l’occasione per riuscire però a risparmiare arriva dall’ultima promozione attivata da Amazon, che permette di ridurre la spesa del 37%, fino ad arrivare al valore finale pari a soli 68,59 euro. L’acquisto lo potete completare qui.

Sulla superficie sono disposti 3 microfoni, perfettamente utilizzati per gestire senza problemi le chiamate, restituendo una voce mai metallica o problematica. I controlli sono completamente touch, basta sfiorare delicatamente la superficie per riuscire ad impartire i comandi più diffusi e richiesti, come ad esempio la regolazione del volume, il forward nella riproduzione musicale e simili. La versione in vendita è quella italiana, perfettamente compatibile con qualsiasi smartphone o dispositivo attualmente in commercio direttamente sul nostro territorio.