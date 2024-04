Nei documenti depositati al California Employment Development Department vi si può leggere che Apple ha licenziato più di 600 dipendenti in seguito alla decisione di non portare più avanti lo sviluppo di due progetti. Uno era quello che si occupava dello sviluppo di un’auto elettrica a guida autonoma, l’altro era legato alla realizzazione di display micro LED per Apple Watch Ultra e altri dispositivi.

Il caso Apple

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple avrebbe presentato otto rapporti separati all’agenzia statale per adeguarsi al Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN), la legge federale statunitense sulla notifica di ristrutturazione e riqualificazione dei lavoratori, mirata a proteggere i lavoratori, le loro famiglie e le comunità locali.

Il WARN richiede a quasi ogni datore di lavoro con un minimo di 100 dipendenti, di fornire un preavviso scritto che sia di almeno 60 giorni prima della chiusura definitiva di uffici o licenziamenti di massa. In realtà, va detto che i documenti depositati non rivelano la reale portata dei tagli poiché gli ingegneri alla guida dei progetti Apple erano impegnati anche in altre sedi, Arizona inclusa.

Almeno 87 persone lavoravano presso un indirizzo associato a una struttura segreta di Apple dove si sviluppavano display di prossima generazione. Gli altri dipendenti erano legati al progetto automobilistico. Alla fine di febbraio, Apple ha iniziato a chiudere entrambi i progetti a causa di sfide tecniche complesse, costi elevati e priorità concentrate su altri prodotti.

La cancellazione del progetto “Apple Car” è stata una decisione difficile per Apple, ma è stata motivata da sfide tecniche, costi e priorità aziendali. Per quanto riguarda il progetto dei pannelli microLED, oltre ai costi elevati, ci sono stati problemi di ingegneria e con i fornitori.

Il trasferimento degli addetti ai lavori

Gran parte dei dipendenti licenziati da Apple sono ingegneri altamente qualificati, che potrebbero trovare facilmente lavoro in altre aziende automobilistiche. Altri sono stati trasferiti in altri team per lavorare su intelligenza artificiale e robotica personale, un settore su cui Apple sta concentrando risorse.

Apple non ha mai confermato a livello ufficiale l’esistenza del progetto “Apple Car” e rimane nota per la segretezza sui progetti non ancora annunciati. Ma nel corso degli anni, molte informazioni sono trapelate fornendo un quadro abbastanza chiaro del progetto anche senza la sua reale ufficializzazione.