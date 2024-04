Nel corso degli anni si sono diffusi nel panorama Android diversi malware e trojan piuttosto pericolosi per gli utenti. Uno dei più temuti è Vultur, un noto trojan bancario molto insidioso e che negli anni ha colpito numerose vittime ignare. A quanto pare, il trojan in questione ha ricevuto addirittura un nuovo aggiornamento che lo ha reso ancora più pericoloso. A svelare tutto ciò, in particolare, è stato il team di Fox-IT, parte di NCC Group. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vultur, il pericoloso trojan bancario ancora più pericoloso con il nuovo aggiornamento

Il team di Fox-IT ha da poco scoperto un nuovo aggiornamento per il noto trojan bancario Vultur. Come già accennato in apertura, questo trojan si è diffuso rapidamente negli anni sui vari dispositivi Android, entrando di diritto nel 2023 nella top 10 dei trojan più diffusi e più pericolosi. Con il nuovo aggiornamento appena individuato, sembra che il trojan sia ancora più pericoloso.

In particolare, con il nuovo aggiornamento Il trojan bancario risulta ancora più difficilmente individuabile tramite i vari tools di analisi. Oltre a questo, una volta installato, ora il trojan permetterà ai cybercriminali di scaricare, caricare, cancellare e installare file sul dispositivo della vittima ma non solo. I cybercriminali saranno anche in grado di effettuare da remoto scrolling e tap vari.

Tutto questo rende ovviamente Vultur ancora più pericoloso rispetto a quanto già non lo fosse in passato. Ricordiamo infatti che fino ad ora questo trojan è stato molto insidioso e soprattutto molto pericoloso per i dati degli utenti. Il suo mezzo di trasmissione avviene tramite SMS. Gli utenti, infatti, vengono solitamente invitati ad a seguire un link di assistenza in seguito ad una presunta transazione economica non autorizzata. Successivamente, gli utenti vengono invitati ad installare una falsa versione del software McAfee Security tramite un link presente in un nuovo SMS. Inutile dire che, una volta aperto il secondo link, avvengono tutta una serie di download che portano l’installazione di questo pericoloso malware sul dispositivo della vittima.

Come sempre, invitiamo gli utenti a prestare la massima attenzione e a non scaricare applicazioni sui propri dispositivi da fonti sconosciute o Poco attendibili.