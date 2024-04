Sono ormai quattro anni che il produttore tech iQOO è approdato ufficialmente in India. Per celebrare questo importante traguardo, l’azienda ha deciso di presentare in veste ufficiale per questo mercato una edizione speciale di uno dei suoi ultimi smartphone. Stiamo parlando in particolare del nuovo iQOO 12 Anniversary Edition. A cambiare rispetto alle precedenti versioni, in particolare, è la colorazione della backcover e i materiali utilizzati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

iQOO per il suo quarto anniversario annuncia il nuovo iQOO 12 Anniversary Edition

Il produttore tech iQOO ha da poco annunciato per il mercato indiano una edizione limitata del suo smartphone per il suo quarto anniversario. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo iQOO 12 Anniversary Edition. La differenza sostanziale rispetto ai precedenti modelli riguarda la backcover.

Il nuovo modello dispone infatti di una backcover realizzata con materiale in simil pelle. Oltre a questo, la backcover si arricchisce con la nuova colorazione denominata Desert Red. Lo smartphone, in particolare, in questa edizione viene proposto nei tagli di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno e con 16 GB di RAM e 512 GB di storage interno.

Per il resto, non ci sono altre differenze di rilievo rispetto ai precedenti modelli. Il nuovo iQOO 12 Anniversary Edition, infatti, dispone di un display con tecnologia SuperAMOLED. È un pannello LTPO con una diagonale da 6.78 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Le prestazioni sono poi a livelli altissimi grazie alla presenza del soc Snapdragon 8 Gen 3.

Il software installato a bordo è Android 14 con l’interfaccia utente personalizzata da Vivo, la FuntouchOS 14. L’autonomia è invece affidata ad una batteria con una capienza di 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 120W.

Prezzi e disponibilità

Come già detto in apertura, il nuovo iQOO 12 Anniversary Edition sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano. Il prezzo partirà da circa 585 euro al cambio attuale, fino ad un massimo di circa 640 euro al cambio attuale.