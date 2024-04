Comunicare con i gesti, specialmente per noi italiani, è molto importante, ma questa necessità non è esclusiva dell’essere umano. Anche in natura si trovano degli esempi simili di questa forma d’interazione. Studi approfonditi hanno dimostrato che anche le grandi scimmie come i bonobo e gli scimpanzè, con cui condividiamo un importante antenato comune, utilizzano i gesti per comunicare tra di loro.

La comunicazione degli uccelli

Uno studio recente si è focalizzato sulle cinciallegre giapponesi (Parus minor), piccoli uccelli famosi proprio per le loro notevoli capacità comunicative, portando ad una scoperta sorprendente. Questi uccelli non solo emettono richiami specifici per trasmettere determinati significati, ma sono anche in grado di combinare suoni diversi e richiami particolari seguendo regole sintattiche. In pratica, come se formassero con il loro cinguettio delle vere e proprie frasi.

Il professor Toshitaka Suzuki dell’Università di Tokyo ha condotto una ricerca per indagare se le cinciallegre giapponesi utilizzino persino gesti fisici per comunicare. Il risultato è stato sorprendente: è emerso che questi uccelli usano i gesti per comunicare con il proprio compagno.

Durante lo studio del comportamento di 8 coppie di cinciallegre giapponesi, i ricercatori hanno notato un gesto ricorrente che tutti gli esemplari compivano per indicare qualcosa. Uno dei membri della coppia cercava un ramo d’appoggio vicino all’apertura del nido e poi sbatteva le ali verso l’altro. Questo battito d’ali sembrava indicare al compagno di entrare nel nido per primo, mentre chi compiva il gesto sarebbe entrato per secondo. In pratica, un gesto simile al “dopo di te” umano, parte integrante della comunicazione tra le persone.

Le parole degli altri

Questa scoperta apre interessanti prospettive sulla natura della comunicazione animale e sulla sua evoluzione. Mostra come anche negli animali meno attesi possano emergere comportamenti complessi e forme di comunicazione sorprendenti, sfidando le nostre precedenti concezioni.