CoopVoce, ancora POCHI giorni per avere la EVO 10 a 4 EURO

Un gestore forte come CoopVoce ha davvero tutto all’interno delle sue offerte. Sul sito ufficiale attualmente ce ne sono tre, tutte differenti tra loro.

Il loro obiettivo è accontentare più tipologie di utenti, fornendo loro i giusti contenuti e prezzi sempre vantaggiosi. Nel caso delle due offerte storiche, non ci sono novità, mentre per quanto riguarda la EVO 10, esistono delle agevolazioni.

CoopVoce sbanca con la EVO 10

All’interno, la EVO 10 vanta infatti minuti illimitati verso tutti, 1000 messaggi e infine 10 giga in rete 4G. A sorprendere è il prezzo mensile, solo 4,90 € al mese. Il prezzo resta lo stesso per sempre senza cambiamenti e c’è la possibilità anche di ricaricarsi automaticamente solo facendo la spesa. Nel frattempo non ci sono vincoli di alcun genere e i costi extra non esistono. Quando si naviga inoltre, si tocca la massima velocità e non ci sono limitazioni.

In più, tutti coloro che scelgono la EVO 10 di CoopVoce, possono avere a disposizione un vero regalo ma solo entro il 3 aprile. L’attivazione e il primo mese sono totalmente gratis, per cui di costi extra proprio non ce ne sono, anzi il primo mese si pagherà zero.

Non mancano i giga con la EVO 50 e la EVO 180 di CoopVoce

Le altre due offerte disponibili sul sito ufficiale sono nettamente più corpose. Rispettivamente, ecco la EVO 50 e la EVO 180, entrambe piene di giga. Sia la prima che la seconda offrono minuti illimitati verso chiunque e 1000 SMS, mentre per quanto riguarda i giga e i prezzi c’è una sostanziale differenza.

La prima consente di avere 50 giga in 4G mentre la seconda si spinge fino a 180 giga in 4G. Il prezzo della prima offerta è di 7,90 € al mese per sempre, mentre nel caso della seconda si arriva a 9,90 € al mese per sempre. In questo caso non c’è l’agevolazione del costo di attivazione inesistente e del primo mese gratis.