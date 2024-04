Il mondo digitale offre un vasto ecosistema di app, ma dietro la facciata di funzionalità utili e convenienze si celano talvolta minacce inaspettate alla sicurezza informatica. Di recente, un’indagine condotta da Human Security ha gettato luce su una preoccupante realtà che riguarda la presenza di ben 28 app potenzialmente dannose sul Play Store. Queste applicazioni, approvate apparentemente senza riserve, hanno superato i rigorosi controlli di Google e sono state scaricate da un vasto numero di utenti Android, esponendoli a rischi di sicurezza inconsapevoli e gravi.

App dannose, eliminatele subito

Tra le app sotto accusa, ben 17 sono state identificate come di VPN progettate per offrire un’esperienza di navigazione sicura e privata, al fine di provare ad aggirare le restrizioni geografiche su Internet. Il problema risiede però nel fatto che tutte queste applicazioni, al di là delle promesse di sicurezza, contenevano codice dannoso che ha reso i dispositivi infetti vulnerabili a sfruttamenti malevoli. In particolare, il codice ha trasformato i telefoni infetti in “proxy residenziali“, un tipo di server utilizzato per mascherare l’indirizzo IP di un dispositivo, dando libero accesso a nuove e numerose opportunità di attività illecite.

Ciò che rende questa scoperta ancora più preoccupante è il fatto che molti fruitori potrebbero non essere consapevoli del rischio che corrono. Le piattaforme infette sembravano offrire servizi legittimi e sono passate sotto il radar delle verifiche di sicurezza di Google. Ma a quanto pare sono tutt’altro che sicure e sono pronte a sfruttare i device compromessi per scopi malevoli. Tra cui l’invio di spam, la diffusione di malware, o persino la copertura di atti illeciti online utilizzando l’indirizzo IP del proxy residenziale. A tal proposito, è fondamentale prendere misure immediate per proteggere se stessi, rimuovendo qualsiasi applicazione sospetta e mantenendo una vigilanza costante su ciò che provvederete a scaricare in futuro. La prudenza online non è mai abbastanza e non sottovalutatela !