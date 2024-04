A quanto pare very mobile per questo mese di Aprile ha deciso di fare le cose in grande ed ecco che ha deciso di proporre una nuova super offerta per tutti coloro che decideranno di passare all’operatore verde proveniendo da Iliad, Postemobile, CoopVoce e Fastweb, la promo di cui stiamo parlando è l’offerta Flash Back XL che costa appena 7,99 € al mese e che vi farà godere di un’esperienza mobile a dir poco impareggiabile.

Ecco perché approfittarne

questa promozione metterà a disposizione di coloro che la sottoscriveranno ben 250 GB di traffico dati in 4G, minuti e SMS limitati, esattamente, avete capito bene, nessun limite alla connettività e alla comunicazione, come se non bastasse Very non ha voluto mettere limiti nemmeno alla sua bontà, infatti se sottoscrivete la promozione entro il 4 aprile avrete un mese di ricarica in omaggio, ciò significa che il primo rinnovo della vostra promozione sarà completamente gratuito e offerto dall’azienda vestita di verde.

Ovviamente Very Mobile garantisce una copertura del 99,7% della rete in tutto il territorio italiano, dunque potrete navigare, guardare i film e ascoltare musica con la velocità di download e upload maggiore possibile, ma non è tutto dal momento che potrete godere anche di un’assistenza dedicata pronta ad aiutarvi in ogni momento con ogni tipo di informazione di cui potreste aver bisogno, vi basterà telefonare al servizio clienti e parlare con un operatore.

Ovviamente per attivare l’offerta i passi da seguire saranno molto semplici, vi basterà recarvi sul sito internet ufficiale dell’operatore verde o presso uno dei tantissimi punti vendita presenti, ricordiamo inoltre che l’operatore in questione ha reso disponibile la possibilità di attivare una Sim attraverso l’autenticazione tramite tramite Spid, dunque accedere ai servizi è davvero semplice, sicuro e intuitivo, ricordiamo che quest’offerta è valida solo fino al 4 aprile, dunque se siete interessati muovetevi ad attivarla.