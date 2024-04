Apple AirPods Pro di 2a generazione sono le cuffie true wireless più apprezzate e desiderate dal pubblico, una soluzione di altissima qualità che porta l’utente a spendere non poco, ma riuscire ugualmente a godere di audio quasi inedito ed esclusivo, rispetto a ciò che il mercato è attualmente in grado di offrire.

La versione attualmente in promozione prevede una custodia di ricarica con ingresso USB-C, ciò porta l’utente a poter utilizzare i cavi di ultima generazione, per accedere rapidamente alla ricarica del device, senza particolari difficoltà o limitazioni. Ciò che non cambia sono le qualità e le specifiche delle cuffiette stesse, con cancellazione attiva del rumore, dinamica e di qualità, oltre che naturalmente la possibilità di integrarle perfettamente all’interno dell’ecosistema aziendale.

Apple AirPods Pro: arriva lo sconto più pazzo disponibile su Amazon

Uno sconto di 50 euro applicato sulle cuffiette più apprezzate e desiderate da parte del pubblico, le Apple AirPods di seconda generazione sono acquistabili oggi a soli 229 euro, approfittando quindi della riduzione del 18% che Amazon ha deciso di applicare sul listino originario di 279 euro. Gli utenti le possono eventualmente acquistare a questo link.

All’interno delle cuffiette si può trovare il chip Apple H2, una soluzione iconica e rappresentativa, che si fonde alla perfezione con l’audio adattivo, permettendo al consumatore di godere di un audio spaziale capace di avvolgerlo perfettamente durante la riproduzione. Eccellente è la modalità Trasparenza, con tanto di riconoscimento della volte, in modo da interrompere automaticamente la cancellazione attiva del rumore, in relazione a ciò che effettivamente si può trovare nelle immediate vicinanze. Il prezzo indicato, come era facile immaginare, è comprensivo anche della garanzia legale della durata di 24 mesi.