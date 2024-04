L’auto più venduta in Europa a gennaio 2024 è stata la Dacia Sandero, la vettura di casa Dacia ha infatti tenuto alle spalle la Volkswagen golf e la Toyota Yaris cross grazie ad un numero di vendite davvero elevato pari a 25.038 modelli venduti.

Questo è quanto calcolato da Jato Dynamics, la quale ha stilato un rapporto sul mercato europeo verificando che nei 28 mercati del vecchio continente a gennaio 2024 sono stati immatricolate 1.011.281 nuove autovetture con un aumento dunque dell’11% rispetto a gennaio 2023.

Si tratta dunque di valori di costante crescita che riguardano anche i SUV, a gennaio 2024 infatti sono stati immatricolati ben 543.000 SUV che corrispondono da soli a oltre la metà delle immatricolazioni europee citate in alto, per alcune case automobilistiche tra l’altro il mercato dei SUV è corrisposto alla quasi totalità dell’oro mercato, ad esempio Jaguar land Rover ha costituito da solo il 97% delle vendite dell’azienda proprio dai SUV.

Nel complesso il segmento legato ai SUV è guidato dal gruppo Volkswagen con una quota del 23% del mercato, seguito a ruota da Stellantis, I più immatricolati sono i seguenti: Toyota Yaris Cross; Peugeot 2008; Volkswagen T-Roc; Kia Sportage; Ford Puma; Dacia Duster; Hyundai Tucson; Nissan Qashqai; Tesla Modello Y; Volkswagen Tiguan.

Anche il volume delle auto elettriche è cresciuto in maniera importante con un aumento pari al 29% rispetto allo scorso anno sebbene la quota del mese si sia fermata al 12%, probabilmente ciò è frutto dello stop agli incentivi in Germania che ha fatto schizzare nuovamente le vendite di motori benzina e diesel, i quali nei maggiori mercati europei stanno riscontrando una contrazione mentre in Germania sono ritornati in auge superando nuovamente le vendite delle controparti elettriche.

La top 15 delle auto più vendute