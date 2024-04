A quanto pare sembra ormai quasi tutto pronti per il debutto ufficiale sul mercato del nuovo dispositivo wearable di punta del colosso cinese Huawei. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Huawei Watch Fit 3. Quest’ultimo, in particolare, sembra aver da poco ricevuto anche un’importante certificazione in Malaysia. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Huawei Watch Fit 3, il nuovo wearable riceve un’altra importante certificazione

Nel corso delle ultime ore un altro importante dispositivo wearable di casa Huawei ha ricevuto l’importante certificazione in Malaysia. Questo significa che il suo debutto ufficiale sul mercato non tarderà ad arrivare. In particolare, il device in questione è stato registrato sulla nuova certificazione con il numero di modello SLO-B19. Si tratta dello stesso modello che è stato registrato in queste settimane su altre certificazioni di rilievo, tra cui CQC e SDPPI.

Le certificazioni emerse in rete, tuttavia, non ci hanno rivelato dettagli tecnici interessati. Nonostante questo, nel corso delle scorse settimane sono state già spoilerate diverse caratteristiche principali. Tra queste, sappiamo che il prossimo Huawei Watch Fit 3 potrà contare sulla connettività Bluetooth. Questo permetterà di poter ricevere le notifiche del proprio smartphone direttamente sul wearable. Sappiamo inoltre che il nuovo device sarà in grado di supportare numerose attività sportive.

Per il momento, però, non sono emerse in rete informazioni utili riguardanti il possibile design. Ricordiamo però che il suo predecessore, ovvero lo scorso Huawei Watch Fit 2, dispone di un display rettangolare. Si tratta di un pannello con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 1.74 pollici e con una risoluzione pari a 336 x 480 pixel. Questo device dispone inoltre del chip NFC per effettuare pagamenti contacless e dispone di una batteria con una capienza di 292 mah. Oltre a questo, sul precedente modello erano presenti anche il supporto all’Always On Display e la certificazione di impermeabilità e di resistenza contro acqua e polvere.