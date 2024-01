Il 23 gennaio 2024, l’operatore telefonico WindTre ha annunciato l’aggiornamento delle liste dei dispositivi compatibili con i suoi servizi Wi–Fi Calling e VoLTE, offrendo agli utenti un’esperienza telefonica migliorata e più efficiente. Questi servizi sono particolarmente utili in situazioni in cui la copertura della rete cellulare è limitata, consentendo agli utenti di effettuare chiamate tramite la rete Wi–Fi e di usufruire della qualità vocale in alta definizione tramite la rete dati.

In particolare, il Wi-Fi Calling, noto anche come Voice Over Wi-Fi, consente di trasferire il traffico telefonico da una rete cellulare a una rete Wi-Fi, sfruttando il protocollo VoIP. Questo servizio è estremamente utile in situazioni in cui la copertura della rete cellulare è scarsa, consentendo agli utenti di effettuare chiamate di qualità tramite una connessione Wi–Fi domestica o pubblica. L’aggiornamento annunciato da WindTre è un ulteriore passo avanti per tutti gli utenti dell’operatore che ora possono usufruire di questi servizi.

WindTre aggiorna le liste per i servizi Wi-Fi Calling e VoLTE

Tra i dispositivi compatibili aggiunti da WindTre per la tecnologia Wi-Fi Calling troviamo: Alcatel 1B, Honor Magic 6 Lite 5G, Motorola Moto G34 5G, Oppo A18, A79 5G, Samsung Galaxy A05s e molti altri. Inoltre, la lista completa include una vasta gamma di dispositivi iPhone e Android, garantendo una maggiore accessibilità agli utenti.

Per usufruire del servizio è necessario che i dispositivi compatibili siano anche aggiornati all’ultima versione del software e con l’opzione delle chiamate Wi–Fi attiva nelle impostazioni.

Parallelamente, è stata ampliata anche la lista dei dispositivi compatibili con il servizio VoLTE (Voice over LTE), che permette agli utenti di effettuare chiamate con qualità vocale in alta definizione utilizzando la rete dati. Questo servizio consente agli utenti di continuare a navigare su Internet durante le chiamate, migliorando l’esperienza complessiva degli utenti. Gli ultimi aggiornamenti includono modelli come Samsung Galaxy A15 LTE, Samsung Galaxy A15 5G, Samsung Galaxy A25 5G, Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G, Honor Magic 6 Lite e ZTE Blade A73 5G.

Per usufruire del servizio VoLTE, gli utenti devono possedere uno smartphone compatibile con la funzionalità VoLTE abilitata nelle impostazioni. Il servizio è gratuito per i clienti dell’operatore e richiede che il dispositivo si trovi in una zona con copertura 4G.

È possibile trovare la lista completa dei dispositivi compatibili con entrambi i servizi sul sito ufficiale di WindTre. Questi aggiornamenti mirano a fornire agli utenti una maggiore flessibilità e qualità nelle loro comunicazioni, garantendo una connettività ottimale in varie situazioni.