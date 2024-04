OpenAI, con il suo progetto Sora per l’intelligenza artificiale, si appresta a fare il suo ingresso a Hollywood mentre Sam Altman, fondatore della società, sembra aver stretto una partnership con Microsoft per un ambizioso progetto: la costruzione di un pantagruelico data center del valore di 100 miliardi di dollari, insieme a un supercomputer dedicato all’IA. Questo accordo svela una nuova fase dell’ambizioso piano di Altman di creare un impero dei chip, con l’obiettivo di fornire un’enorme catena di approvvigionamento di semiconduttori e chip per le applicazioni di Intelligenza Artificiale.

OpenAI e Microsoft uniti per l’AI

Secondo quanto riportato da The Information, il progetto prevede la costruzione di un mega-supercomputer composto da milioni di GPU per l’IA, con un costo stimato di poco più di 115 miliardi di dollari. Il datacenter principale, denominato Stargate, sarà principalmente finanziato e gestito da Microsoft. Questo progetto rappresenta una nuova tappa nella collaborazione tra Microsoft e OpenAI, le quali si trovano attualmente alla fase 4 della loro roadmap, programmata per concludersi nel 2026. L’attuazione del data center Stargate è prevista tra il 2028 e il 2029.

Secondo Tom’s Hardware, un progetto del genere potrebbe risultare fino a 100 volte più costoso dei server moderni. Inoltre, la realizzazione di un sistema interconnesso come quello previsto da Microsoft richiederà tecnologie avanzate, differenti dall’InfiniBand proposto da NVIDIA. L’architettura prevista da OpenAI e Microsoft, che prevede l’utilizzo di numerosi sistemi Stargate, potrebbe rappresentare una sfida considerevole a causa del suo elevato consumo energetico, stimato in diversi gigawatt, e delle complessità nell’integrazione di un gran numero di GPU per l’IA.

Il datacenter del futuro

Nonostante le sfide, The Information suggerisce che l’utilizzo dei chip prodotti internamente da Microsoft e OpenAI potrebbe contribuire a risolvere parte di questi problemi. L’ambizioso progetto del datacenter Stargate rappresenta un passo significativo verso il futuro dell’IA e dell’elaborazione dati su larga scala, portando con sé nuove prospettive e sfide tecnologiche da affrontare.