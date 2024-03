TIM Power, il potere in due offerte fino a 150 GIGA

Sono ritornate a far sorridere gli utenti le offerte TIM, quelle che fanno parte della nuova campagna promozionale di marzo. A quanto pare anche ad aprile andrà avanti e faranno tornare indietro tanti vecchi clienti. Le Power hanno già dato tanto durante l’ultima fase del 2023, facendo ritornare in auge il gestore italiano.

Adesso è tempo di fare sul serio con le due offerte: i prezzi sono rimasti gli stessi così come i contenuti, dunque si parte a caccia dei gestori rivali. TIM ha puntato soprattutto due fazioni ben precise.

Tim lancia le sue Power: ecco cosa includono e chi può averle

Chi vuole avere a che fare con TIM questa volta può optare per soluzioni estremamente valide. Se non avete mai sentito parlare delle Power, ecco che potreste restare piacevolmente sorpresi.

Queste offerte vantano al loro interno un gran numero di contenuti e soprattutto una qualità eccezionale pur essendo in 4G. Si parte dalla prima, quella soluzione che costa davvero poco ma che offre già qualsiasi cosa al suo interno. Questa Power Iron è in grado di concedere agli utenti la facoltà di chiamare senza limiti, inviare SMS senza limiti ma soprattutto di navigare con 100 giga in rete 4G. Il prezzo è incredibile: solo 7,99 € al mese.

L’altra offerta, la Power Supreme Web Easy, include al suo interno praticamente gli stessi contenuti per minuti e messaggi, che dunque sono senza limiti. Quando si parla di connessione al web, ecco che arriva la bomba: ci sono ben 150 giga in 4G.

Ovviamente non tutti possono accedere a queste promozioni mobili, in quanto TIM le ha destinate solo ad alcuni utenti. L’obiettivo del gestore è scontrarsi con Iliad e con i gestori virtuali, per cui solo chi proviene da realtà di questo genere potrà approfittarne.

Da ricordare anche il grande regalo che TIM garantisce a chi sceglie una Power: il primo mese è totalmente gratuito e non ci sono costi da pagare.