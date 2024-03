TIM è tornata alla grande nel mercato delle offerte mobili con un’incredibile proposta mirata a chi desidera attivare un nuovo numero senza dover effettuare la portabilità. Le nuove offerte della gamma TIM Jet, ovvero TIM Jet e TIM Jet Easy, promettono un pacchetto molto interessante ad un prezzo super conveniente, offrendo una serie di vantaggi da non perdere. Entrambe infatti non fanno mancare sia sms che chiamate illimitate!

La gamma TIM Jet

La prima opzione, TIM Jet, offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati ad alta velocità, il tutto al costo mensile di 11,99 euro con addebito su credito residuo. In aggiunta a questo, va considerato anche il costo di attivazione di 5 euro e l’acquisto della nuova SIM in negozio per 10 euro.

La seconda opzione, TIM Jet Easy, presenta le stesse caratteristiche di chiamate e SMS illimitati, ma con un bundle dati più generoso di 100 GB, sempre al costo di 11,99 euro al mese. L’attivazione tramite Ricarica Automatica garantisce un ulteriore incremento di GB al pacchetto dati. Anche in questo caso, l’attivazione comporta un costo di 5 euro e l’acquisto della SIM in negozio per 10 euro.

Un’offerta che non potrete rifiutare

Queste offerte potrebbero rappresentare una valida alternativa per coloro che desiderano cambiare operatore senza dover trasferire il proprio numero di telefono. E importante notare che queste opzioni sono disponibili solo ed esclusivamente per coloro che non intendono richiedere la portabilità del numero, ovvero sono destinate a chi desidera attivare un numero ex novo TIM. Se invece siete interessati a passare a TIM da un altro operatore, vi invitiamo a consultare le offerte disponibili con la portabilità del numero. Quale che siano le vostre esigenze, sicuramente troverete un’offerta TIM che sarà conveniente e personalizzata.