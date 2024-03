WindTre GO 150 Limited Edition 5G Easy Pay: proroga dell'offerta

WindTre continua a fare felici i suoi clienti! Il gestore ha annunciato che l’offerta GO 150 Limited Edition 5G Easy Pay sarà prorogata per consentire a tutti i clienti di non perdere questa grandiosa occasione. La nuova scadenza è ora fissata al 6 Maggio, quindi avete ancora un mese per approfittare di tutti i vantaggi inclusi nella tariffa.

Questa vantaggiosa offerta presenta un pacchetto con chiamate senza limite verso qualunque numero nel territorio nazionale (sia fisso che mobile), 50 Messaggi e 150 Giga per navigare online alla velocità del 4G o del 5G se l’area e il dispositivo lo permettono. Per attivare la promo è però necessario richiedere la portabilità del numero da qualsiasi altro operatore si provenga. La tariffa ha un costo mensile di soli 9,99 euro, un prezzo molto allettante per chiunque sia stufo del suo attuale gestore e cerchi un’alternativa conveniente.

WindTre: clausole e dettagli offerta

Coloro che desiderano approfittare di questa promozione devono tener conto di alcune spese. L’attivazione comporta un costo di 49,99 euro, di cui 9,99 euro al momento dell’attivazione stessa. I restanti 40 euro verranno distribuiti in 24 rate mensili di soltanto 1,67 euro ciascuna, così da non pesare sulle spese totali mensili dell’utente. I clienti che restano con WindTre per 24 mesi avranno uno sconto di 1,67 euro durante l’intera durata del pagamento delle rate. In caso di recesso anticipato prima dei due anni sarà addebitata la parte rimanente del costo di attivazione per i mesi mancanti.

Con l’offerta GO 150 Limited Edition 5G Easy Pay di WindTre viene preattivato il piano tariffario New Basic che prevede un costo di 4 euro al mese. Se però l’offerta dovesse essere mantenuta non sarà addebitato alcun importo aggiuntivo al cliente.

Gli utenti che scelgono questa tariffa, inoltre, possono beneficiare gratuitamente del servizio di reperibilità “Ti ho cercato” e dell’ascolto della segreteria telefonica, per essere certi di non perdere alcuna chiamata importante. Grazie alla possibilità di acquistare smartphone con prezzo rateizzato e una serie di servizi inclusi, si può scegliere anche di adoperare un’offerta vantaggiosa WindTre e cambiare finalmente il proprio dispositivo. In ogni caso, per qualsiasi dubbio sulla promozione, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del gestore.