Appena qualche giorno fa sono stati introdotti una serie di cambiamenti importanti per le offerte mobili fornite da TIM. Nello specifico, si è assistito alla presentazione di due opzioni: TIM Jet e TIM Jet Pro. Suddette offerte presentano un costo di 11,99 euro al mese e sono riservate ai nuovi clienti che richiedono un nuovo numero TIM.

Le due nuove promo rappresentano un’occasione unica per coloro che cercano soluzioni convenienti e flessibili che rispondano alle loro esigenze di comunicazione e connessione.

Due nuove offerte TIM sul mercato

Le offerte TIM Jet mettono a disposizione degli utenti alcuni vantaggi interessanti. Nello specifico, con TIM Jet sono disponibili minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico internet in 4G. Con TIM Jet Pro, invece, il pacchetto anche se simile risulta essere più generoso con funzionalità avanzate. Per entrambe le offerte il prezzo è di 11,99 euro al mese.

Come anticipato le promo sono disponibili solo per i nuovi clienti che richiedono l’attivazione di una nuova SIM TIM. Quest’ultime sono acquistabili presso i negozi TIM aderenti o chiamando il Servizio Clienti 119. L’attivazione ha un costo di 5 euro mentre, nei negozi, il costo della SIM è di 10 euro.

È importante ricordare la presenza del piano tariffario di base, TIM Base19 che si attiva automaticamente con l’attivazione di una nuova scheda. Il piano ha un costo mensile di 1,99 euro, ma viene fornito gratuitamente per le linee con almeno un’offerta con addebito ricorrente che comprende minuti, SMS o Giga.

In UE le offerte TIM presentano le stesse condizioni valide a livello nazionale. Il limite al traffico dati mensile è conforme alla normativa. Nel caso delle due offerte TIM Jet, per il 2024, la soglia di roaming è di 13 GB al mese. Se si esaurisce il bundle dati, è possibile continuare a navigare con un costo aggiuntivo per ogni MB consumato.