Google ha introdotto una nuova funzionalità di ricerca visuale che presto potrebbe espandersi su nuovi dispositivi. La funzione è “Cerchia e Cerca” e ha fatto il suo debutto sui modelli Galaxy S24/Plus/Ultra e Pixel 8/Pro. Il primo rilascio ufficiale è stato seguito dall’integrazione dell’opzione sui dispositivi Pixel 7/Pro, ed ora si prepara a sbarcare anche su ulteriori dispositivi.

Si tratta dei dispositivi Google: Pixel 6, 6 Pro, 6A e 7A: Troviamo inoltre i Samsung Galaxy: S23, S23 Plus e S23 Ultra. Gli smartphone Z Flip 5 e i dispositivi Z Fold 5 e Tab S9, S9 Plus e S9 Ultra. Inoltre, sono compresi anche i Google Pixel Tablet e Fold. È interessante notare che gli unici dispositivi che avranno accesso alla nuova funzionalità, nell’intero ecosistema di produttori e dispositivi Android, sono Samsung e Google stessa.

Nuova funzione di ricerca visuale

L’entusiasmante annuncio, non ha portato però Google ad esprimersi sulle tempistiche di questi lanci. L’azienda rimane piuttosto vaga ed ha dichiarato che la distribuzione ha avuto inizio questa settimana per tutti i dispositivi appena elencati. Esclusi sono i Pixel Tablet e Pixel Fold per i quali è stato dichiarato che “presto” verranno aggiornati con la funzione di ricerca visuale.

Dunque, come spesso accade con Google, la distribuzione e la diffusione del servizio sarà graduale. Potrebbero volerci un paio di giorni o al massimo qualche settimana per ottenere una sua condivisione totale.

Mentre si attende l’arrivo di questa funzione su tutti i dispositivi elencati, Google ha dichiarato che presto la funzione di ricerca visuale Cerchio e Cerca verrà arricchita con l’abilità di tradurre i testi evidenziarti. Una volta attivata la funzione, infatti, comparirà un pulsante con l’icona Translate accanto alla barra delle ricerche. Una volta cliccato la traduzione sarà istantanea. La traduzione, inoltre, sostituirà il testo presente nell’immagine originale in modo da preservare il contesto di riferimento.

L’attivazione avverrà lato server. Nonostante ciò, è importante assicurarsi di aver installato l’ultima versione dell’app Google disponibile, per permettere alla ricerca visuale di funzionare.