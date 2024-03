DAZN, uno dei servizi più famosi per la trasmissione di eventi sportivi in streaming, è pronto a lanciare una serie di offerte ed opportunità imperdibili. Con l’entusiasmante trionfo della Serie A in dirittura d’arrivo, gli appassionati di calcio in tutta Italia sono pronti a immergersi nell’azione mozzafiato dei loro campionati preferiti. Ma quale modo migliore per seguire ogni momento di gloria e tensione se non tramite una delle piattaforme più rinomate del momento? Soprattutto ora che le nuove promozioni sono state studiate al fine di soddisfare le esigenze degli utenti più disparati.

In cima alla lista troviamo DAZN Plus, un pacchetto completo che offre un ingresso privilegiato a tutto il vasto panorama sportivo. Al costo di 49,99 euro al mese, gli abbonati avranno accesso illimitato non solo alla Serie A, ma anche alla Serie B, LaLiga e una miriade di altri eventi sportivi. Ma le meraviglie non finiscono qui.

Offerte DAZN, trova la soluzione più adatta a te

Con il piano DAZN Plus, sarà possibile godere di una visione simultanea su due reti domestiche diverse, cosicché nessun momento di azione venga perso, che si tratti di un gol decisivo in Serie A o di un colpo vincente in un evento di basket. Questo abbonamento premium è progettato per coloro che cercano il massimo dal loro servizio di streaming, e desiderano un vasto catalogo di scelte unito ad una flessibilità senza pari.

Per coloro che invece, preferiscono una soluzione più economica, il servizio streaming propone anche il piano Standard, al prezzo di 34,99 euro al mese. Questo, anche se leggermente più limitato rispetto al suo fratello maggiore, prevede comunque molte delle sue stesse opportunità. Consentendo due visioni simultanee, ma su una sola rete domestica. Ciò significa che sarà sempre possibile poter continuare a godere dell’azione dal vivo, ma con alcune restrizioni.

Per finire, per chi desidera un’opzione più leggera e focalizzata, c’è il pacchetto Start. Disponibile a soli 11,99 euro al mese. Quest’ultimo include una selezione più ridotta di eventi sportivi e su una sola rete domestica. Anche in questo caso, seppur si tratti di un’opzione più economica, resta comunque una soluzione perfetta per coloro che desiderano concentrarsi esclusivamente su uno sport specifico o che vogliono semplicemente un assaggio dello streaming sportivo senza impegnarsi completamente.

Insomma, con tutte queste nuove offerte, DAZN si conferma, ancora una volta, come il leader indiscusso nel mondo dello streaming sportivo.