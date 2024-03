Il nuovo The Sims 5 si preannuncia come uno dei progetti più grandi e interessanti realizzati da EA. Il titolo è conosciuto nei corridoi con il nome di Project Rene e il debutto non è ancora stato fissato ufficialmente.

Gli analisti si aspettano un lancio per la fine del 2024 e l’inizio del 2025, anche considerando le nuove indiscrezioni emerse in queste ore. Infatti, The Sims 5 è finito al centro di alcune novità riguardanti la mappa di gioco.

Stando a quanto rivelato dal dataminer DzXAnt22 su Reddit, l’intera area che ospita la mappa di gioco non sarebbe più un segreto. L’immagine mostrata di seguito indica lo spazio virtuale in cui i giocatori di The Sims 5 potranno muoversi a piacimento, costruire la propria casa, mettere su famiglia e vivere.

EA sta lavorando allo sviluppo di The Sims 5 per rendere il simulatore di vita sempre più vario e divertente per i giocatori

Inoltre, nell’immagine si nota anche un’area colorata di rosso. Secondo il dataminer, quest’area sarebbe la zona disponibile per i test di gioco attualmente in corso presso gli uffici EA. Ricordiamo che The Sims 5 nasce come un progetto estremamente ambizioso. Infatti, il titolo dovrà replicare il successo di The Sims 4 e, al tempo stesso, far evolvere lo stile di gioco e le possibilità offerte agli utenti.

Per questo, EA si sta concentrando sullo sviluppo del comportamento dei Sims per migliorare il modo in cui pensano e agiscono all’interno del gioco. Possiamo aspettarci un mix di elementi che renderanno il prossimo capitolo della saga fedele alla tradizione ma con tante novità di gameplay.

Infine, The Sims 5 si preannuncia free-to-play sin dal momento del lancio. Questo significa che tutti gli utenti potranno scaricarlo e giocarci in forma completamente gratuita. In questo modo, la base di utenza potrà divertirsi e solo gli utenti più affezionati al brand potranno acquistare gli aggiornamenti, i DLC e i nuovi contenuti a pagamento che EA rilascerà nel corso del tempo.