Il mercato degli smartphone in Italia presenta caratteristiche variegate che mostrano quali sono e come cambiano nel tempo i gusti degli utenti in merito ai dispositivi mobile. Riguardo ciò, l’ultima ricerca proposta da Trovaprezzi, il comparatore di offerte online, mostra l’andamento attuale del mercato, facendo riferimento ai modelli più richiesti.

Per comprendere ciò che sta accadendo per l’inizio di quest’anno, è importante dare uno sguardo a cosa è successo nel 2023. Lo scorso anno, Android ha totalizzato quasi 10 milioni di ricerche. Un risultato considerevole, soprattutto rispetto ai poco più di 3 milioni registrati invece dai dispositivi iPhone. Cosa ha scaturito questa tendenza?

Gli smartphone più desiderati d’Italia

La ragione principale dietro lo scenario presentatosi lo scorso anno è la quantità di scelte offerte. I dispositivi Android sono molti di più e comprendono smartphone di fascia alta, così come quelli con prezzi maggiormente accessibili. Contrariamente, gli iPhone sono molto più cari, anche nel loro livello minimo. Ecco perché risulta inutile cercarli su un comparatore di prezzi. Andando oltre le motivazioni, secondo i risultati offerti da Trovaprezzi, Android ha registrato una vittoria netta, indipendentemente dalle fasce di prezzo.

Ecco cosa è successo nel 2023, qual è la tendenza registrata in questo nuovo anno? Per il momento, l’interesse degli utenti online sembra tutto indirizzato verso gli iPhone 15 e 15 Pro Max e verso il Samsung Galaxy S23. Questi risultati mettono in evidenza una tendenza già registrata in precedenza. Ovvero, mentre per i dispositivi Android si punta al risparmio, affidandosi alla generazione precedente, per gli iPhone si punta al modello di ultimissima generazione.

Un altro dettaglio da non trascurare riguarda il posizionamento demografico dei dispositivi di fascia alta. Il 69% degli utenti tra adulti e giovanissimi sono maggiormente interessati a questi dispositivi. Negli utenti con età superiore ai 54 anni, invece, la tendenza cambia e c’è un netto disinteresse per gli smartphone che presentano costi superiori ai 1.000 euro.