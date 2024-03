Ci sono diverse novità che gli utenti Microsoft attendono con ansia con l’arrivo di Windows 11 24H2. Una delle funzioni più interessanti è la “Super Resolution”, presente nelle impostazioni di sistema. Basata sul DirectSR la funzione sembra portare grandi sorprese. Ciò è quanto è stato affermato dal colosso di Redmond durante la GDC 2024. In occasione dell’evento, infatti, Microsoft ha rilasciato ulteriori informazioni utili su come funziona il sistema.

La nuova funzione di Windows 11

In particolare, alcuni dirigenti Microsoft hanno spiegato che la Super Resolution è una funzione utile per poter eseguire l’upscaling della grafica dei giochi. Il sistema agisce direttamente per ottimizzare i giochi sui display ad alta risoluzione, migliorando in questo modo l’intera esperienza di gioco.

Anche se non si tratta di una nuova tecnologia, il suo utilizzo rappresenta una novità da non sottovalutare. Al momento, la sfida più impegnativa riguarda l’implementazione della funzione su larga scala. Motivo di tale difficoltà è il lavoro che dovranno compiere gli sviluppatori. Quest’ultimi saranno costretti a testare i diversi codici shader per le diverse tecnologie di upscaling separatamente.

Per supportare gli sviluppatori nel loro lavoro Microsoft ha deciso di introdurre DirectSR così da supportare un numero maggiore di tecnologie di upscaling senza dover testare il codice per le diverse tecnologie come XeSS, DLSS e FSR. Procedendo in questo modo le API instradano parametri, variabili ed altre informazioni a tutti gli upscalder. In questo modo vengono elaborati tutti i dati necessari. Inoltre, come spiegato ancora da Microsoft, DirectSR permetterà di gestire tutte le funzionalità in arrivo per la Super Revolution che si basano su AI/NPU.

Con quest’ultima decisione, Microsoft prova ancora una volta la sua intenzione di integrare la tecnologia AI in ogni angolo di Windows 11. A dimostrazione di ciò troviamo l’intelligenza artificiale anche in “Esplora File”. Per il momento queste sono le informazioni rilasciate. Con il tempo sarà possibile conoscere ulteriori dettagli riguardo le novità di Windows che attendono il mondo del gaming e non solo.