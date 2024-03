Nel Regno Unito, Richard Brock ha scovato la pepita d’oro più grande mai trovata nel Paese. Il ritrovamento è avvenuto tra le colline dello Shropshire, in Inghilterra. Brock ha utilizzato un metal detector per poter trovare la pepita da un valore davvero sorprendente.

Tutto ha avuto inizio con una spedizione organizzata lo scorso mese di maggio. Brock rappresenta uno dei tanti appassionati che hanno deciso di parteciparvi. A differenza di tanti altri, però, l’uomo ha dovuto viaggiare per circa tre ore e mezza da casa sua. La sua scoperta risulta ancora più straordinaria considerando che è avvenuto attraverso uno strumento difettoso per il rilevamento dell’oro. Il motivo è un malfunzionamento del suo kit più moderno.

Scovata la pepita d’oro dal valore inestimabile

Brock ha anche dichiarato, alla società d’aste Mullock Jones, di aver fatto tardi e di essere arrivato circa un’ora dopo l’orario previsto, dettaglio che l’aveva convinto di non trovare più nulla. Tutte queste disavventure non hanno fermato Brock e dopo alcuni minuti dall’inizio delle sue ricerche, l’attrezzatura lo ha condotto alla scoperta della pepita soprannominata “la pepita di Hiro”.

Un kit moderno per il rilevamento dei metalli comprende alcune tecnologie all’avanguardia. Tra queste, ci sono metal detector dotati di GPS integrati che riescono a contrassegnare reperti e tracciare percorsi. Tutti strumenti perfetti per questo tipo di avventure, ma che il cacciatore non possedeva. Nella sua dichiarazione, Brock ha affermato che questa differenza tra dispositivi ultratecnologici e le sue tre macchine datate, di cui una era anche imballata. Per l’uomo prestare la giusta attenzione può aiutare a scovare dei tesori indipendentemente dalle attrezzature usate. La scoperta della pepita d’oro sembra provare tutto questo. L’evento ha messo in evidenza come, a volte, la fortuna riesce ad essere più potente di tutto, persino dei dispositivi high-tech di ultima generazione.

La pepita d’oro di Hiro ha un peso di 64,8 grammi e attualmente presenta un valore stimato di circa 30.000£.