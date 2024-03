Ormai le persone non usano più lettere per comunicare. Il mondo ci offre sempre più app di messaggistica per raggiungere con dei messaggi i nostri cari. Seduti dal divano possiamo comunicare con un nostro amico che, per esempio, sta dall’altra parte del mondo. Quindi si sta puntando sempre più sullo sviluppo di app di messaggistica sempre più complete e aggiornate per aiutare l’utente a comunicare. E’ quello che sta facendo Whatsapp con una rivoluzione che scatterà l’11 aprile.

Whatsapp con un futuro incentrato sull’intelligenza artificiale

La grossa app di messaggistica di Meta, Whatsapp si adeguerà al Digital Markets Acts e al Digital Services Act dell’UE dall’11 aprile. Ci sarà inoltre una seconda novità e toccherà l’argomento dell’AI per l’app. Whatsapp ha svelato attraverso un post X che integrerà nella barra di ricerca un aiuto dato dall’AI di Meta. Secondo WABetaInfo, “sarà disponibile con un futuro aggiornamento”, ma già potrebbe essere testata da parte degli utenti iscritti al programma beta di Whatsapp su Android. Per riuscire a interagire e iniziare ad utilizzare l’IA di Meta, possiamo semplicemente scaricare l’app di Whatsapp beta 2.24.7.14 sul nostro dispositivo. Recentemente si parlava di un chatbot IA sull’app di messaggistica, ma ora sta diventando come non mai prima sempre più realtà.

Potremo affidarci in futuro a questa funzione dell’AI di Meta per rendere molto più completa la nostra esperienza d’uso dell’app. Potremo trovare per esempio delle conversazioni specifiche fatte con un amico, possiamo ritrovare dei messaggi importanti, potrà aiutarci a scrivere dei messaggi o anche a programmare messaggi da inviare in un momento successivo. Ci saranno quindi molte funzioni di cui potremo usufruire e trarre vantaggio. Mettiamo in chiaro che l’integrazione dell’AI di Meta è ancora in fase di sviluppo. Quindi la versione beta con già questa funzione potrà presentare solo una parte di questo progetto non essendo completa e potrebbe quindi volerci un pò di tempo prima che uscirà la versione definitiva.