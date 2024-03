Pagani Automobili ha presentato il nuovo simulatore della Huayra R realizzato in collaborazione con Racing Unleashed. Si tratta di un gioiello tecnologico e di design, pensato per simulare il comportamento della vettura e offrire un’esperienza immersiva senza precedenti.

Il simulatore sarà inizialmente acquistabile dai fortunati proprietari di una Huayra R mentre, in seguito, sarà disponibile per tutti coloro che vogliono provare l’esperienza Pagani. Come dichiarato da Franco Morsino, Vehicle Dynamics Lead: “Desideravamo creare un simulatore di guida professionale, dinamico, con un livello di immersività e realismo straordinario, che contribuisse al costante perfezionamento dello stile di guida dei nostri clienti“.

Il marchio di San Cesario sul Panaro ha realizzato un simulatore che potesse incarnare l’unicità di Pagani Automobili sia nel mondo virtuale che in quello reale. Per questo motivo, il simulatore è un vero e proprio oggetto di design che non sfigura al fianco di una Huayra R.

Pagani ha lanciato un simulatore della Huayra R pensato per allenarsi a guidare la hypercar in maniera virtuale prima di scendere in pista

Come indicato dalla stessa Pagani Automobili, il team dedicato al design ha lavorato per oltre un anno al fine di progettare un simulatore unico nel suo genere. Le forme della Huayra R sono state una delle ispirazioni per realizzare il dispositivo a cui si aggiungono materiali estremamente nobili come il carbonio. Elementi come la seduta, il volante e la pedaliera sono le stesse utilizzata dalla Huayra R per sottolineare la correlazione esclusiva tra la supercar e il simulatore.

Tutti i possessori di questa supercar potranno utilizzare il simulatore per prendere confidenza con la vettura prima di scendere in pista. In questo modo, ci si potrà allenare a scoprire la Huayra R e le sue risposte in varie condizioni. Inoltre, ci si potrà allenare per conoscere nuovi tracciati prima dei track day e sfruttare al meglio il tempo a bordo della vettura.

Infatti, il programma “Arte in Pista” è parte integrante dell’esperienza Pagani per le proprie hypercar. Le vetture pensate per la pista possono dare libero sfogo ai propri cavalli grazie ad un calendario ricco di eventi esclusivi che permette ai possessori di guidare le vetture sui circuiti FIA più caratteristici del mondo.

Ogni appuntamento sarà caratterizzato da sessioni pratiche e teoriche per scoprire il proprio mezzo e la pista oltre ad imparare a guidare come un vero pilota professionista. Non mancherà il supporto dei tecnici del team Pagani per migliorare sotto moltissimi punti di vista il proprio stile di guida sportiva.