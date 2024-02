Il 14 febbraio verrà finalmente svelata la nuova Lancia Ypsilon, ma di questo modello già sappiamo molto. Sul sito ufficiale Lancia possiamo trovare i primi dettagli sull’ autonomia della macchina. Dunque la casa automobilistica certifica che avrà una autonomia di circa 403-394 km come la Jeep Avenger e la Fiat 600e con cui condivide la stessa meccanica. Per quanto riguarda i consumi invece, sono 14,3-14,6 kWh/100 km

La nuova Lancia Ypsilon presenta varie funzionalità e accessori non presenti sui vecchi modelli. Per la precisione questo è un modello in collaborazione con Cassina e si tratta di una edizione che verrà prodotta con pochissimi esemplari ovvero 1906 unità. Le due aziende produttrici, si sono lanciate in questo progetto in quanto entrambe puntano sugli stessi obiettivi. Cercando di studiare nuovi linguaggi nel settore automotive, creando soprattutto linee di design innovative ispirato all’eleganza tipica italiana. Infatti, la nuova Lancia Ypsilon è veramente una macchina di classe, sia per quanto riguarda l’esterno che l’interno dell’autoveicolo.

In questa foto possiamo notare la nuova tecnologia chiamata S.A.L.A (acronimo di sound air light augmentation). Si tratta di una innovazione che in qualche modo cambierà la qualità del benessere all’interno del veicolo. In parole povere, permette con un pulsante o semplicemente con la voce di riprodurre l’atmosfera accogliente di casa. Ora passando al design esterno, possiamo notare che è caratterizzato da curve molto morbide e armoniose che, con il colore blu zaffiro, risultano come un elemento di classe non indifferente.

Lancia Ypsilon: i dettagli sulle future versioni

Inoltre, come ormai è da consuetudine nel 2024, la nuova Ypsilon è completamente elettrica. E promette una ricarica rapidissima grazie alla collaborazione istaurata con Free2Move Charge.

In questo video possiamo vederla in tutto il suo splendore per le strade di una città. Lancia ha dichiarato che ci sarà anche una versione ibrida, per restare perfettamente al passo con i tempi che stanno effettivamente correndo, e la chiara intenzione verso un futuro più elettrico che a combustione.