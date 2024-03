Tra pochi giorni sarà il pesce d’aprile. Solitamente si tratta di una giornata dedicata agli scherzi e alle fake news, ma non lo sarà per OnePlus. Sappiamo infatti che il produttore tech OnePlus terrà proprio quel giorno un evento di presentazione ufficiale durante il quale dovremmo vedere arrivare il nuovo OnePlus Nord CE 4. In queste ultime ore, in particolare, il noto leaker Ishan Agarwal ha pubblicato in rete alcune nuove immagini renders del device.

Nel corso delle ultime ore il prossimo mid-range OnePlus Nord CE 4 è stato avvistato in rete in alcune nuove immagini renders ufficiali. A pubblicarle, come già detto, è stato Ishan Agarwal, un noto leaker del settore piuttosto affidabile. Dai renders, possiamo in primis notare le due colorazioni che saranno disponibili, ovvero Black e Green. Quest’ultima colorazione sembra davvero particolare, dato che ha una sorta di effetto marmorizzato.

Exclusive: OnePlus Nord CE4 high-resolution renders and full specs!

What do you think would be the 💰 pricing for the Nord CE4?

Let's see how well it goes against the Nothing Phone (2a) if priced similarly. #OnePlusNordCE4 #OnePlus pic.twitter.com/kvz45LTnRZ

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 27, 2024