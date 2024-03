Tempo fa, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce aveva reso disponibile una super offerta di rete mobile con una quantità esagerata di giga per navigare. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile CoopVoce Extra 300. L’operatore virtuale, in particolare, ha da poco rivelato che questa offerta ritornerà disponibile durante il mese di aprile e sarà attivabile da una grande fetta di utenti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce, l’operatore rivela il ritorno dell’offerta CoopVoce Extra 300

Nel corso dei prossimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce farà tornare una super offerta di rete mobile davvero esagerata. Come già accennato, ci stiamo riferendo dell’offerta mobile denominata CoopVoce Extra 300. Secondo quanto è emerso in queste ore, l’offerta in questione tornerà disponibile a partire dal 4 aprile 2024 e lo resterà almeno fino al prossimo 30 aprile 2024.

Come spesso accade, è probabile che l’offerta mobile di CoopVoce venga ulteriormente prorogata, ma per il momento non ci sono conferme da parte dell’operatore. CoopVoce Extra 300 è un’offerta davvero sorprendente e che arriva ad offrire ogni mese fino ad addirittura 300 GB di traffico dati. Questi sono validi per navigare con connettività 4G. Nel bundle dell’offerta, saranno poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 SMS verso tutti i numeri.

Nonostante sia compreso tutto questo, l’offerta in questione avrà un costo come sempre contenuto di soli 9,90 euro al mese. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, l’offerta sarà attivabile da tutti i nuovi clienti e non solo. In particolare, sarà attivabile da:

• Nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero

• Nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici

• I già clienti dell’operatore con cambio offerta gratuito

Insomma, gli utenti avranno quindi nuovamente la possibilità di attivare ad un ottimo prezzo questa super offerta di rete mobile CoopVoce Extra 300 che ha tantissimo da offrire.