Ritorna ancora una volta una delle offerte di rete mobile più sensazionali dell’ultimo periodo. Ci stiamo riferendo all’offerta denominata Very Esclusiva 4,99 euro. L’operatore telefonico virtuale, in particolare, ha da poco deciso di riproporre questa offerta nella sua precedente versione. La differenza sostanziale risiede nel costo di attivazione, che ora è gratuito. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile, ritorna l’offerta Very Esclusiva ora con costo di attivazione gratuito

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha fatto ritornare una delle sue offerte più apprezzate in quest’ultimo periodo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Very Esclusiva 4,99 euro. Quest’ultima è già stata proposta, ma ora l’operatore ha deciso di proporla nella sua precedente versione.

In particolare, questa volta il costo di attivazione dell’offerta sarà totalmente gratuito. In questo modo, al momento dell’attivazione, gli utenti dovranno pagare soltanto il costo per il rinnovo mensile dell’offerta, che è di 4,99 euro al mese. L’operatore ha inoltre azzerato anche il costo per la scheda sim. Insomma, si tratta di un’altra ottima occasione per attivare questa super offerta.

L’offerta Very Esclusiva 4,99 euro, ricordiamo, include davvero tanto ad un costo molto basso. Nello specifico, gli utenti potranno usufruire ogni mese di una grande quantità di traffico dati per navigare pari a 100 GB e validi su connettività 4G. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo, come già detto, è di appena 4,99 euro al mese.

Ricordiamo come sempre che questa offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio dai seguenti operatori:

iliad, Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.