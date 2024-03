PosteMobile è uno dei migliori operatori telefonici virtuali presenti sul nostro territorio nazionale, grazie alla qualità dei suoi servizi e all’ampio ventaglio di piani tariffari estremamente economici tra cui scegliere.

Negli ultimi mesi il gestore di Poste Italiane ha presentato infatti una serie di incredibili promozioni a cui è veramente difficile rinunciare.

Tra queste, una delle più convenienti, è sicuramente la Wow Days 50, lanciata il 14 marzo per i nuovi clienti a tempo super limitato. Inizialmente infatti il termine ultimo per l’attivazione di questa super tariffa era previsto per il 24 marzo, salvo poi essere prolungato fino al 30 aprile.

Come specificato in precedenza, la promo è disponibile solo per i nuovi clienti Poste Mobile e offre minuti e SMS illimitati e 50 GB di internet in 4G+ a soli 5,99 euro al mese, un prezzo davvero irrisorio, oltre il costo di 10 euro per l’attivazione della SIM.

PosteMobile, come fare ad attivare Wow Days 50?

Attivare la promo Wow Days 50 è davvero molto semplice, anche se si tratta di un’offerta disponibile solo online o tramite telefono, mentre non è possibile avviare la pratica recandosi direttamente in Ufficio Postale.

Nell’attivazione della tariffa, oltre ai 10 euro della SIM, sarà necessario effettuare una prima ricarica di 10 euro per iniziare a utilizzare la scheda.

Quali sono le migliori offerte dell’operatore?

Oltre alla conveniente Wow Days 50, PosteMobile mette a disposizione degli utenti altre incredibili offerte: