Le offerte WindTre sono scelte da tantissimi utenti per le ottime quantità di Giga incluse in ognuna e il costo di rinnovo mensile davvero economico. Inoltre, la vasta scelta di tariffe permette a ogni utente di scegliere la versione che ritiene migliore tenendo conto dei suoi bisogni e dalla spesa che desidera sostenere mensilmente.

WindTre, proprio per soddisfare le esigenze di quanti più clienti, propone alcune offerte a gruppi ben precisi di utenti suddivisi in base al gestore di provenienza o per età. I clienti under 30, ad esempio, hanno a disposizione una delle offerte più convenienti del momento, con minuti, SMS e 100 GB di traffico dati per la navigazione.

Ecco l’offerta WindTre che fa per te se hai meno di 30 anni!

L’offerta WindTre SUPER 5G con Easy Pay è rivolta esclusivamente ai clienti aventi età massima 30 anni e ai nuovi clienti under 70, che possono andare incontro a una spesa mensile di soli 9,99 euro per ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

La tariffa potrà essere attivata da tutti i nuovi clienti under 30 e under 70, con o senza portabilità del numero dal precedente operatore. Accedendo al sito ufficiale del gestore si ha la possibilità di effettuare l’acquisto della nuova SIM, che prevede una spesa di 10,00 euro, così da riceverla direttamente a casa tramite corriere. WindTre non richiede alcuna spesa di attivazione ma i clienti dovranno specificare al momento dell’acquisto la modalità di pagamento tramite la quale affronteranno le spese mensili. Tutte le offerte WindTre con servizio Easy Pay incluso, infatti, necessitano il pagamento attraverso carta di credito, conto corrente o carta conto.

WindTre SUPER 5G con addebito su credito residuo!

I clienti WindTre interessati all’offerta, che intendono saldare i costi mensili tramite credito residuo potranno comunque attivare l’offerta. In questo caso, il gestore continuerà a richiedere una spesa di 9,99 euro al mese ma ognuno potrà usufruire dei seguenti contenuti: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 50 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.