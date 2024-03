Samsung Galaxy S24 è lo smartphone che tantissimi utenti vorrebbero poter acquistare, un dispositivo dalla qualità elevata, che finalmente viene proposto al pubblico ad una cifra molto più bassa del normale, permettendone così l’acquisto a prescindere dalle disponibilità economiche.

Il Galaxy S24 è caratterizzato dalla presenza di un display da 6,2 pollici di diagonale, con tecnologia Dynamic AMOLED 2X e risoluzione FullHD+, con alle spalle il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che viene affiancato a sua volta da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. La batteria, tra le varie cose, rappresenta forse il lato più negativo del prodotto, essendo un componente da soli 4000mAh, anche se migliorato rispetto al passato.

Non perdetevi le offerte Amazon, ed anche i codici sconto gratis, disponibili in esclusiva assoluta su questo canale Telegram dedicato.

Samsung Galaxy S24: lo smartphone con l’AI

Il Samsung Galaxy S24 è stato scontato su Amazon, la riduzione non è elevata, tuttavia la promozione nasconde anche un aspetto positivo da non trascurare. Partiamo prima di tutto dal prezzo di vendita, il listino tocca i 989 euro, ma in questi giorni sul sito di e-commerce è disponibile uno sconto del 9%, così da arrivare a spendere solamente 899 euro per l’acquisto finale, disponibile al seguente link.

E’ davvero il momento giusto per mettere le mani sul prodotto, semplicemente per questo motivo: coloro che lo registreranno sul sito ufficiale entro e non oltre il 24 marzo, potranno ricevere gratuitamente un Galaxy Watch6, il top di gamma dei wearable secondo Samsung.

L’ultima differenza rispetto all’acquisto diretto sul sito dell’azienda risiede, oltre ad una colorazione Amber Yellow davvero molto gradevole, nella presenza del caricatore da parete incluso in confezione (altrimenti sarebbe da aggiungere direttamente a pagamento). La versione in promozione è con garanzia della durata di 2 anni dalla data d’acquisto, ed oltretutto è uno smartphone completamente sbrandizzato, gli aggiornamenti è possibile riceverli in modo molto più tempestivo.