Instagram è uno dei social network più amati dagli utenti di tutto il mondo, che appartiene alla Meta Platforms, Inc., la stessa di Facebook e WhatsApp.

In Italia la piattaforma conta più di 25,6 milioni di utenti, terzo solo a WhatsApp e Facebook. Il suo successo nasce anche dalla capacità di variare le sue funzioni, implementando sempre delle novità che siano in grado di migliorare l’esperienza degli utenti, e al passo con i tempi.

Negli ultimi tempi Instagram è al lavoro proprio su alcune interessanti novità che presto potranno essere a disposizione di tutti gli utenti.

Instagram: ecco le novità in arrivo a breve

Gli sviluppatori stanno testando alcune funzioni con un gruppo ristretto di utenti, ma che presto potranno essere a disposizione di tutti. Vediamo quali sono le novità in via di sviluppo.

La prima novità riguarda Threads, la nuova piattaforma sviluppata da Meta, per postare dei messaggi di testo, condividere foto e opinioni. A breve potrebbe essere disponibile un’opzione per abilitare la condivisione dei post di Instagram anche su Threads, esattamente come quella già esistente per Facebook.

Un’altra funzione molto importante sarà quella di permettere agli utenti di lasciare un gruppo in maniera silenziosa, esattamente come accade già su WhatsApp.

Per quanto riguarda, invece, la creazione di storie e di Reel, a breve potrebbero nascere due nuovi strumenti: Shot e Pop-mode. Non è ancora stato reso pubblico il loro vero utilizzo, ma Shot sarà integrato alle opzioni di Post, Reel e Video, mentre Pop-mode al menu laterale insieme a Layout e le altre opzioni.

Infine, un’altra incredibile e inaspettata funzione potrebbe essere quella di permettere la pubblicazione di un post nel passato. Con questa opzione sarà infatti possibile datare il proprio contenuto in un giorno precedente a quello della vera pubblicazione.

Per il momento non si sa ancora quando queste funzioni verranno estese a tutti gli utenti di Instagram.