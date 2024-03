OnePlus come tutte le aziende coinvolte nel mondo della telefonia si occupa di presentare al mondo i suoi top di gamma, ma non disdegna e si preoccupa anche di offrire delle soluzioni a costi più contenuti come i medi di gamma, i quali ormai in generale sono dispositivi in grado di fare praticamente di tutto con fluidità con l’assenza solo di piccole chicche che fanno appunto la differenza tra un top ed un medio.

In questo contesto il primo Aprile l’azienda presenterà al mondo il suo OnePlus Nord CE4, un medio di gamma che come già sappiamo monterà sotto la scocca lo Snapdragon 7 Gen3, info alla quale ora hanno fatto seguito alcuni dettagli sul display che a quanto pare sarà AMOLED, dunque un upgrade che garantirà neri assoluti e colori più intensi.

Specifiche importanti

Innanzitutto l’azienda ha fatto sapere che il device consentirà una ricarica velocissima che regalerà un’autonomia di una giornata in appena 15 minuti, grazie alla ricarica VOOC a 100W, esattamente come OnePlus 12 e 12R.

Le altre specifiche sono le seguenti:

Design simile agli smartphone top gamma

8GB di RAM LPDDR4x

8GB di RAM virtuale (totale 16GB)

Tagli di memoria fino a 256GB di memoria interna UFS 3.1

Espansione fino a 1TB

Colorazioni: Dark Chrome, Celadon Marble.

Per quanto riguarda il display, OnePlus ha rilasciato dei dettagli in più che ci informano che sarà montato un pannello con tali specifiche:

AMOLED FHD+ con refresh rate 120Hz

foro centrale sul display per la fotocamera anteriore

Dunque sebbene parliamo di un medio di gamma, avrà un display da top di gamma con anche il frame rate elevato, specifica che per intenderci è assente su iPhone 15 che ha un prezzo nettamente superiore, dunque dettaglio che per gli amanti dei display belli e fluidi non è da sottovalutare, ora non resta che attendere il primo Aprile per vedere il device dal vivo.