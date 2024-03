Il settore della telefonia mobile è in subbuglio grazie alle recenti mosse di WindTre, che sta scuotendo il mercato con offerte incredibili. Volte a conquistare nuovi clienti provenienti da operatori concorrenti come TIM e Kena Mobile. In un’epoca in cui la connettività è essenziale per la vita quotidiana, l’operatore si pone all’avanguardia garantendo soluzioni complete e convenienti per soddisfare le esigenze di tutti i consumatori.

Una delle promozioni più allettanti è la GO 75 M, che include minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa, 50 SMS e ben 75 giga di internet fino a 4G. Il tutto al vantaggioso prezzo di soli 7,99 euro al mese. Ma le sorprese non finiscono qui. In quanto, per chi avesse bisogno di una maggiore disponibilità di connessione, vi è la GO 150 M Easy Pay. Essa offre gli stessi vantaggi che abbiamo già descritto, ma con ben 150 giga di traffico internet mobile, sempre al prezzo di 7,99 euro al mese. È importante notare però, che entrambe le soluzioni prevedono un costo di attivazione di 4,99 euro.

WindTre, le occasioni per i più fedeli

Per i clienti che scelgono di restare fedeli a WindTre almeno per 24 mesi, è previsto uno sconto mensile sul costo di attivazione. Queste promozioni sono progettate per offrire un’esperienza mobile senza compromessi a prezzi accessibili, mettendo il potere della connessione nelle mani dei consumatori.

Ma non è ancora tutto. L’azienda ha anche deciso di alzare ulteriormente l’asticella con GO 150 M 5G Easy Pay, disponibile al prezzo speciale di 8,99 euro al mese, fino al 27 marzo 2024. Quest’ultima include minuti illimitati di traffico voce, 50 SMS e 150 Giga di traffico internet mobile fino a 4G e 5G. Mentre, per i nuovi clienti provenienti da altri operatori, è prevista la possibilità di ottenere condizioni ancora più vantaggiose. Wind Tre si conferma così un punto di riferimento nel panorama della telefonia mobile, con proposte innovative e convenienti che mettono al centro le esigenze dei clienti.