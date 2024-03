E-BIKE: usare la bici elettrica invece dell'auto fa risparmiare?

Nel quartiere CityLife di Milano, dove le Tre Torri dominano il panorama, ci si prepara alla nuova edizione degli Emoving Days. Per chi non fosse della zona, si tratta di un evento dedicato alla mobilità sostenibile che si terrà dal 22 al 24 marzo. Questa area di Milano è famosa per l’uso di questi veicoli particolari, ma proprio con l’incombenza degli Emoving Days, nella testa di molti è sorta una domanda? Conviene più utilizzare un auto elettrica o un’e-bike? Bosch ha tentato di rispondere alla domanda, spiegando il proprio punto di vista sul risparmio che si verrà a creare dalla transizione ecologica in generale e dall’uso di tali vetture.

Bosch, la società conosciuta da tutti per la produzione di motori elettrici per biciclette e scooter a zero emissioni, possiede un’alta conoscenza delle e-bike. Questo settore dei trasporti è spesso considerato in modo negativo a causa della presenza di pregiudizi sia riguardo ai prezzi elevati che alla sicurezza in strada. Le migliori e-bike sul mercato possono effettivamente avere un costo importante, variando dai 4.000 ai 12.000 euro, il che rende comprensibile il perché si preferisca non effettuare una tale spesa senza essere sicuri al 100% delle prestazioni, soprattutto quando si posseggono già tutte le certezze sulle auto.

L’e-bike conviene molto di più di un’auto

Al di là delle dicerie, c’è un risparmio derivante dall’uso di un’e-bike al posto di un’auto? Per le informazioni fornite da Bosch la risposta è sì. La multinazionale per giungere alla sua conclusione ha confrontato i costi dell’utilizzo di un’auto di 15.000 euro con quelli di un’e-bike da 5.000 euro.

Per l’auto, i costi fissi del bollo, dell’assicurazione e della revisione si aggirano tra i 350 e i 650 euro. A questi vanno aggiunti anche i 150-350 euro per la manutenzione e i 300-500 euro per l’utilizzo. Facendo un calcolo si ottiene una spesa totale annua che va dagli 800 ai 1.500 euro, con un consumo di circa 0,23 euro per singolo Km. Una buona e-bike da 5.000 euro, non quindi un modello di bassa gamma, ha costi fissi quasi del tutto inesistenti. Questi oscillano da 0 a 80 euro con l’aggiunta di eventuali assicurazioni. In caso di manutenzione si potrebbe poi avere una spesa di 100 e i 200 euro, mentre i costi per l’uso sono quasi inesistenti, variando da un minimo di 10 ad un massimo di 20 euro.

Dunque, tenendo conto di tutti questi valori ogni anno una e-bike costa solo 110-300 euro, pari a 0,04 euro al Km. C’è però “il difetto” che una e-bike non può sempre sostituire un’automobile. La Bosch ha perciò considerato la variabile immaginando il caso di una famiglia con due auto che ne cambia una con una e-bike. In questo caso, il risparmio sarebbe di circa 100 euro al mese, equivalente a 1.200 euro all’anno e soltanto tenendo conto della gestione e dell’utilizzo. Anche così, in un periodo totale di 60 anni, i soldi risparmiati sarebbero superiori a 100.000 euro, una somma che sgraverebbe di parecchio le spese del mutuo.