L’utilizzo di device intelligenti all’interno delle proprie case è ormai molto diffuso. Che si tratti di lampadine, prese, o assistenti virtuali, la domotica è diventata imprescindibile per gli utenti. Per questo motivo, la nuova versione della FRITZ!App Smart Home si è aggiornata per permettere un migliore controllo di tutti questi accessori.

All’interno dell’app viene integrato il geofencing che permette di avere una visione migliore di tutti i device smart e controllarli con facilità. Gli utenti potranno definire le varie zone virtuali, simulando nell’app la propria casa.

In questo modo, sarà possibile avere sempre sotto controllo tutti i device smart come lampadine e prese di corrente nelle varie stanze. Inoltre, attraverso le feature di geofencing, sarà possibile utilizzare i dati provenienti dal GPS dello smartphone e del tablet per attivare o disattivare una serie di funzionalità avanzate.

FRITZ!App Smart Home si aggiorna introducendo il supporto al geofencing al fine di permettere una migliore gestione domotica della casa

Per esempio, sarà possibile fare in modo che le luci e le prese si accendano all’ingresso in casa e si spengano quando si esce. Con la nuova versione di FRITZ!App Smart Home si potrà fare tutto questo con una semplice configurazione.

È possibile configurare diverse azioni e routine in modo tale da rendere l’esperienza sempre versatile e a misura di utente. Inoltre, garantisce un risparmio energetico non indifferente considerando che si avrà la certezza di spegnere automaticamente tutti i device superflui senza qualcuno in casa. Al fine di garantire un maggiore controllo, gli utenti potranno impostare la ricezione di notifiche push all’ingresso o all’uscita delle aree selezionate.

La versione aggiornata dell’app è disponibile sia per Android che per iOS. Al fine di poter utilizzare le feature legate al geofencing, sarà necessario attivare i servizi di localizzazione sui propri dispositivi collegati alla FRITZ!App Smart Home. Inoltre, è necessaria una

connessione Internet attiva e un dispositivo aggiornato almeno ad iOS 17 o Android 9.