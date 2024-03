Lo scorso 21 marzo si è tenuto un evento di rilevanza per Microsoft, durante il quale il colosso ha presentato una serie di interessanti novità. Gli utenti entusiasti per le novità in arrivo sono dovuti scendere a patti con alcune sorprese non proprio positive. Quest’ultime riguardano i primi AI PC dell’azienda di Redmond che stanno per essere rilasciati. In molti avevano sperato di poter provare questi nuovi computer, ma purtroppo le informazioni rilasciate non sono state rassicuranti a tal proposito.

Sembra che saranno davvero pochi gli utenti che potranno accaparrarsi i nuovi dispositivi. Come mai questa scelta? La risposta sta nel nome stesso degli AI PC. Si tratta dei Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 For Business che saranno disponibili non per il mercato pubblico, ma per le aziende.

I nuovi AI PC di Microsoft sono solo per pochi

Entrambi i device presentati presenteranno un SoC Intel Core Ultra, con architettura Metor Lake. Questo potrebbe essere un Core Ultra 5 135U o un Core Ultra 7 165U, in base alla configurazione hardware scelta dai singoli utenti. Indipendentemente da questa scelta, entrambi i modelli avranno la RAM di memoria LPDDR5x che partirà da un minimo di 8GB per arrivare ad un massimo di 64GB. Lo storage invece andrà da un minimo di 256 GB ad un massimo di 1 TB di memoria SSD PCIe Gen4 facilmente sostituibile dagli utenti stessi.

E c’è di più, considerando che si tratta dei primi computer Microsoft con AI e dotati di CPU Meteor Lake, i nuovi computer saranno dotati di una NPU completamente dedicata al lavoro svolto tramite intelligenza artificiale. Inoltre, il modello Surface Pro 10 presenterà anche un display di tipo touchscreen IPS da 13″ con refresh rate a 120 Hz. In più, la luminosità del dispositivo verrà incrementata del 33%. E come se tutto ciò non bastasse, il dispositivo sarà il primo tablet della gamma Surface dotato di un chipset Intel che supporterà una connettività 5G.

Per quanto riguarda il secondo dispositivo, invece, il Surface Laptop 6 sarà dotato di uno schermo con risoluzione da 1080p. Saranno presenti diverse opzioni di connettività, tra cui troviamo una porta USB-C extra e un lettore per smart card. In particolare, però questa opzione sarà disposizione solo per gli utenti negli Stati Uniti.

Il lancio di entrambi i dispositivi è previsto per il 9 aprile, ma come annunciato saranno riservati solo agli utenti business. Il prezzo di partenza per il mercato per l’America sarà di 1.199 dollari.