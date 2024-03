Lunedì 8 aprile, segna l’atteso arrivo di uno degli eventi astronomici più attesi ed emozionanti dell’anno: un’eclissi solare totale, che promette di essere uno spettacolo celeste straordinario. Purtroppo l’Italia non potrà godere direttamente dello spettacolo, ma il resto del mondo si prepara con entusiasmo, organizzando eventi e incontri per assistere al passaggio della Luna davanti al Sole. Questa eclissi, che si protrarrà per oltre 4 minuti in Nord America, è attesa con gioia, soprattutto negli Stati Uniti, dove segnerà un record di durata, alimentando l’entusiasmo non solo tra gli appassionati, ma anche nella comunità scientifica.

Preparativi per l’eclissi

Negli Stati Uniti, le autorità stanno diffondendo raccomandazioni di emergenza in vista dell’eclissi. La contea di Kerr, in Texas, una delle aree attraversate dalla totalità, consiglia ai residenti di prepararsi in anticipo, facendo scorta di carburante, cibo e persino acqua. Si prevede un notevole afflusso di turisti, che causerà una richiesta di carburante e generi alimentari molto superiore alla norma, oltre a congestionare il traffico e rischiare di compromettere i servizi di emergenza. La chiusura delle scuole è prevista per ridurre il numero di veicoli in circolazione, specialmente nelle zone rurali. Sarà proprio lontano dalle luci della città che il cielo e l’eclissi si potranno vedere in tutto il loro splendore.

Secondo il National Research Council, il picco del traffico avverrà dopo la fine dell’eclissi, quando i visitatori torneranno a casa, con previsioni di intensi flussi di veicoli nelle città da dove si presume arriveranno più persone. L’elevato numero di veicoli potrebbe causare difficoltà nella circolazione stradale e problemi di comunicazione, con gravi difetti nel segnale dei cellulari. Le autorità raccomandano precauzioni agli automobilisti, affinché prestino attenzione a pedoni distratti e suggeriscono di avere a disposizione contanti, perché bancomat e sportelli automatici potrebbero essere sovraffollati. William B. Thomas, coordinatore delle emergenze della contea di Kerr, esorta i cittadini a pianificare con cura e ad acquistare solo ciò di cui hanno bisogno per i giorni dell’eclissi, garantendo una preparazione adeguata senza eccedere negli acquisti. Per fortuna, se c’è una che abbiamo imparato in pandemia, è sicuramente quella di prepararci al peggio.