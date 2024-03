Amazon PROMO: Notebook Lenovo IdeaPad Slim 5 in OFFERTA

Ultimo giorno della Festa di Primavera su Amazon! I tuoi acquisti folli e scontati potranno essere effettuati solo oggi, poi le promo finiranno. Stavi adocchiando qualche notebook per cambiare dispositivo? Allora dai un’occhiata al Lenovo IdeaPad Slim 5 ora in offerta ad un prezzo eccezionale.

Il notebook possiede così tante caratteristiche stupefacenti che non potrai non acquistarlo. Tra lo schermo nitido, le dimensioni compatte, il processore ultra potente, avrai un device non solo nuovo, ma anche ultra performante.

Notebook Lenovo: acquistalo prima che l’offerta scada su Amazon

A partire dal display capace di riprodurre colori vividissimi, resterai soddisfatto del notebook Lenovo per ogni suo aspetto. Lo schermo è un OLED da 14 pollici con una fantastica definizione Full HD+ (da 1920×1200 pixel) IPS 400nits, insuperabile. Gli altoparlanti, poi, emettono un audio immersivo e dettagliato grazie alla tecnologia Dolby Atmos.

Il notebook è dotato di un processore molto potente Intel Core Ultra 7 155H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, che raggiunge prestazioni Turbo fino alla bellezza di 4.8 GHz e 24MB di cache. Non solo avrai prestazioni elevate a tua disposizione, ma godrai anche di consumi energetici parecchio ridotti per far sì che il device non si surriscaldi e che resti con te per parecchio tempo. Passando allo spazio di archiviazione, troverai 1TB SSD a tua disposizione per conservare i tuoi documenti di lavoro in modo sicuro, avendo sempre un accesso rapido tutte le tue informazioni più importanti.

Grazie alla potente RAM da 16 GB Soldered LPDDR5x-7467, puoi gestire facilmente le applicazioni che richiedono un maggiore sforzo al notebook. Per quanto riguarda la grafica, la scheda Intel Arc Graphics ti garantirà una visione mozzafiato, sia che tu stia lavorando su progetti professionali che guardando film, serie tv o giocando ai videogames. Da non dimenticare, inoltre, la certificazione Intel Evo Edition! Tutto questo, al prezzo incredibile di soli 999,00€. Non perdere l’occasione di ordinare un notebook sorprendente (andando su questa pagina) ad un costo conveniente. Ricorda che Amazon ti dona l’opportunità di renderlo gratuitamente in caso di difetti e di rateizzare il costo.