Vodafone, offerte migliori marzo 2024: minuti ILLIMITATI e 100 GB

Vodafone tiene lontani i nemici con le sue offerte migliori e le lancia con le solite campagne mensili. Il gestore colorato di rosso negli anni è stato in grado di tirare su un impero invalicabile, fatto di tanti utenti ma soprattutto soprattutto di tanti servizi.

Effettivamente non ci vuole molto a dominare per quest’azienda: basta la proposta di alcune offerte a far ritornare sui propri passi svariati utenti. Tanti contenuti, prezzi bassi e qualità da vendere: sono queste le caratteristiche che formano una qualsiasi promozione mobile di Vodafone. Attualmente, proprio sulla lunghezza d’onda degli ultimi due mesi del 2023, sono disponibili due offerte straordinarie. La migliore offerta è la prima delle due Silver.

Vodafone offre le sue due nuove offerte Silver in esclusiva: ecco fino a 200 GB

Al momento sono due le offerte disponibili, entrambe molto simili ed allo stesso tempo molto diverse tra loro. La prima ad esempio offre qualche contenuto in meno ma è più conveniente, la seconda qualche contenuto in più ma con un prezzo leggermente più alto.

La Silver numero uno è quella che ogni mese riesce a garantire agli utenti minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi numero mobile o fisso. Al suo interno ci sono anche 100 giga per navigare in Internet in 4G. Il prezzo corrisponde ad un totale di 7,99 € mensili.

La seconda Silver, quella più costosa, permette di avere praticamente gli stessi contenuti con minuti e messaggi illimitati verso tutti. Il cambiamento sta nella connessione ad Internet, disponibile con 150 giga in 4G e per un prezzo totale di 9,99 € al mese.

In più c’è un regalo che consiste in 50 giga in più ogni mese: basta solo sottoscrivere il servizio per ricaricare automaticamente il proprio numero. Si chiama SmartPay. A poter sottoscrivere queste soluzioni sono solo coloro che provengono da Iliad o da un qualsiasi gestore virtuale.