Serie TV Netflix consigliate, la lista delle prime 5

Che ne dite di una bella serata sul divano a guardare Netflix? Di certo non vi dispiacerà, ma vogliamo togliervi il disturbo di vagare tra centinaia di serie prima di scegliere quella giusta.

In basso c’è un elenco completo che racconta quali sono le prime 5 produzioni in classifica che stanno riscuotendo maggior successo sulla piattaforma streaming.

Serie TV su Netflix, queste sono le prime 5 da non perdere assolutamente

Hanno riscosso grande successo alcune serie TV ultimamente su Netflix, ottenendo il favore della critica e degli utenti iscritti ai piani di abbonamento. Tra un genere e l’altro le persone si stanno avventurando all’interno delle nuove produzioni che sono state pubblicate di recente. Alcune di queste hanno attirato maggiormente l’attenzione del pubblico, posizionandosi nelle prime 5 posizioni in classifica.

Il primo posto è occupato saldamente da The Gentlemen, serie basata su un ragazzo, Eddie, che si trova a prendere in mano l’impero di famiglia. all’interno di quest’ultimo però ci sono anche affari legati alla marijuana da cui i gestori proprio non vogliono distaccarsi.

Al secondo posto, in calo dopo settimane di dominio, ecco Supersex. Questa serie è molto introspettiva sulla vita di Rocco Siffredi, farà scoprire al pubblico tanti aspetti del percorso del noto attore hard. Non solo il porno, ma anche tanti eventi sono stati in grado di cambiare il corso delle cose.

Il terzo posto è stabilmente occupato da Bandidos, serie che tratta le vicende che una banda dovrà affrontare per scoprire un tesoro Maya.

Al quarto posto ecco Mano de Hierro, una serie di 8 episodi su Netflix che parla di un impero della droga che finisce per mettere nei guai Joaquìn Manchado, colui che lo gestisce.

In quinta posizione invece ecco una nuova stagione di Physical: da 100 a 1, serie coreana quasi in stile Squid Game, che vede partecipare 100 concorrenti perfetti fisicamente che proveranno a sostenere delle sfide davvero estenuanti.