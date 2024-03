Dacia Italia, di recente, ha annunciato l’apertura degli ordini per il tanto atteso Duster 2024, presentando un’ampia gamma di opzioni per gli acquirenti italiani. Il nuovo arrivato promette di conquistare il cuore degli appassionati con una serie di aggiornamenti sia estetici sia tecnologici.

Quest’ultimo sarà disponibile in diverse configurazioni. Offrendo una vasta scelta sia in termini di motorizzazioni che di allestimenti. Il prezzo di partenza per la versione Essential con motore ECO-G 100 sarà di 19.700 euro. Costituendo un’opzione accessibile per chiunque sia alla ricerca di un SUV versatile e affidabile. Per coloro che invece, preferiscono un’esperienza di guida più dinamica, vi è il modello Expression con motore benzina TCe 130 Mild Hybrid a 48 V. Acquistabile a partire da 22.900 euro. Ancora, chi desidera un’opzione più ecologica può optare per la versione ibrida 140. Disponibile a partire da 26.400 euro.

Dacia Duster tutte le novità e miglioramenti esclusivi

Il Duster 2024 presenta una serie di cambiamenti sia nell’estetica che nelle prestazioni. Rispetto al modello precedente, sono state apportate modifiche importanti interne ed esterne. Dettagli che contribuiscono a conferire al veicolo un aspetto più moderno e accattivante. In più, l’introduzione di nuove tecnologie e sistemi di sicurezza rende l’auto più sicura. Ma anche più comoda e semplice da guidare.

Con l’eliminazione delle motorizzazioni diesel, questo veicolo si posiziona come una scelta saggia per coloro che sono orientati verso un futuro più sostenibile volto ad una maggiore tutela dell’ambiente. Infatti, le opzioni ibride e bifuel offrono non solo prestazioni efficienti, ma anche un impatto ambientale ridotto. Contribuendo così alla riduzione delle emissioni altamente inquinanti.

Insomma, l’apertura degli ordini per questo eccezionale veicolo rappresenta un’opportunità emozionante per gli appassionati di SUV in Italia. Letteralmente un sogno che diventa realtà. Restate connessi per essere tra i primi ad essere aggiornati sul futuro di questa straordinaria auto, e su tutto ciò che riguarda il settore automobilistico italiano ed internazionale.