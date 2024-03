OFFERTA IMPERDIBILE Amazon: Avviatore batteria auto al -40%

Quante volte ti è capitato di trovarti in situazioni in cui la batteria dell’auto decide di abbandonarci nel momento meno opportuno, magari in mezzo al nulla? Può succedere a chiunque e il panico è la reazione più ovvia se non si ha linea telefonica e si è totalmente soli. Come fare? È qui che entra in gioco l’avviatore di batteria auto Momowin, un dispositivo che può salvarti la vita e che, guarda caso, è attualmente in promozione su Amazon.

L’avviatore per batteria ha una potenza di avviamento di 1500A e una capacità di 26,64WH, così da “resuscitare” la tua auto riportandola a 12V in pochi attimi. A prescindere che tu abbia una moto, un camion o qualsiasi altro veicolo, supporta una cilindrata fino a 7,0 litri, sia che la vettura sia benzina che a diesel.

Non solo un avviatore per la batteria dell’auto, ma un vero salvavita

Grazie alle sue funzionalità 3-in-1, l’avviatore batteria è anche un potentissimo caricabatterie portatile, non solo utilizzabile con la tua auto. Tramite le due porte USB e la porta Type-C, può ricaricare rapidamente tantissime tipologie di dispositivi come smartphone, tablet o qualsiasi device sia attaccabile ad un cavo. Durante i viaggi, può dimostrarsi utile parecchie volte, anche per caricare la piastra dei capelli portatile.

L avviatore è dotato di una torcia a LED con 3 modalità di illuminazione a dimostrazione della sua versatilità, dimostrandosi lo strumento indispensabile per chiunque in qualsiasi frangente. Nella vita ci sono troppi imprevisti per non correre ai ripari! Il dispositivo per la batteria ha anche 8 sistemi di protezione intelligenti per consentirti un uso in piena tranquillità, senza cortocircuiti o altri problemi.

Se sei una persona che crede nella legge di Murphy, ma non riesce a pensare in modo positivo, non puoi non acquistare l’avviatore di batteria auto Momowin. Compralo ora e lo riceverai subito! Ricorda che grazie alla promozione su Amazon puoi acquistarlo a un prezzo vantaggioso in sconto pagandolo appena 29,99€. La tua pace mentale vale meno di 30 euro, sbrigati!