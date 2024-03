Iliad, Flash 200GB: fino a quando è disponibile e quanto costa

Molti gestori stanno provando in ogni modo a mettere in circolazione delle offerte che siano emblematiche. Piene di minuti, messaggi e giga, queste soluzioni garantiscono anche una durabilità nel tempo notevole, soprattutto quando si parla di un provider come Iliad. Da sempre le sue offerte sono sinonimo di risparmio, qualità e grande quantità di contenuti, proprio quello che gli utenti in genere desiderano.

Il 2018 fu l’anno dell’esordio e già da quel momento partirono delle soluzioni straordinarie. Ad oggi, seguendo quella linea di pensiero, il gestore è riuscito ad ottenere più di 10 milioni di utenti di cui il 97% risulta più che soddisfatto del servizio. In questo momento sono due le offerte a cui le persone possono fare riferimento e fanno parte della stessa gamma.

Quando si parla di promozioni della linea Flash, in genere ce n’è una sola disponibile sul sito di Iliad. Questa volta invece ce ne sono due, siccome la prima, la Flash 200, è stata ufficialmente prorogata. Sarebbe dovuta scadere lo scorso 29 febbraio ed invece andrà avanti fino ad aprile. L’altra soluzione, ufficializzata proprio con l’entrata del mese di marzo, si chiama invece Flash 150. Il principio su cui si fondano entrambe è sempre lo stesso: concedere qualsiasi contenuto per un prezzo super accessibile.

Iliad batte la concorrenza e lo fa con due super promo Flash

Come tanti utenti già sapevano, il mese di marzo di Iliad non avrebbe deluso. Offerta migliore è stata prorogata ed è infatti ancora disponibile con tutti i suoi contenuti. La Flash 200 costa solo 9,99 € al mese e include al suo interno minuti e messaggi senza limiti verso chiunque con 200 giga in 5G.

La seconda offerta è leggermente più scarna ma ugualmente vantaggiosa. Questa Flash 150 comprende al suo interno minuti e messaggi illimitati con 150 giga in 4G e con un prezzo di 7,99 € al mese per sempre e per tutti.