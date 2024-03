Amazon OFFERTA: Videocamera di sorveglianza in SUPER PREZZO

Le videocamere di sorveglianza per la casa sono diventate un elemento importante per molte persone. Offrono tranquillità e controllo anche quando si è fuori, cosa davvero utile se si hanno bambini, animali domestici e per avere una visuale completa di ciò che accade. Se stavi pensando che, per evitare che il tuo cane morda i divani mentre non ci sei, una videocamera potrebbe servirti, ti consigliamo EZVIZ C6N, attualmente in offerta ad un prezzo molto, ma molto conveniente su Amazon.

Una delle caratteristiche migliori della videocamera è il suo tracciamento intelligente del movimento. Al minimo segnale possibile, la EZVIZ C6N riesce a “comprendere” se ci sia qualcuno ed invia notifiche in tempo reale con le registrazioni video direttamente sullo smartphone.

Videocamera EZVIZ C6N su Amazon: il pieno controllo dal tuo smartphone

La videocamera è anche dotata di visione notturna, per una registrazione in ogni momento, h24. Grazie alle sue potentissime luci ad infrarossi, può illuminare fino a 10 metri di distanza. Riesce a vedere, in questo modo, anche nel buio più pesto. Dormirai sonni più tranquilli sapendo che sarai avvisato di qualunque stranezza, evitando di restare con “un’occhio aperto” per proteggere e controllare la tua famiglia.

L’audio bidirezionale del dispositivo ti permette di comunicare con chiunque e si trovi in casa in tempo reale, facendo saltare all’improvviso i tuoi cari con uno scherzetto o rimproverando il tuo animale domestico per voler aprire per forza il frigo. Ti basterà premere un pulsante sull’app EZVIZ e sarai in grado di accedere ai microfoni della videocamera.

La videocamera EZVIZ C6N, inoltre, funziona con Alexa! Potrai anche evitare di cercare lo smartphone e usare la voce per emettere comandi tramite l’Echo Show. Se non possiedi quest’ultimo device, ma hai altri sistemi smart home come Google Home, potrai comunque collegarla e sfruttarli allo stesso modo.

Se il tuo obiettivo è acquistare una videocamera funzionante, comoda, piccola, facilmente istallabile e che non costi troppo l’EZVIZ realizzerà il tuo desiderio. Approfitta dell’offerta su Amazon e completa il tuo ordine pagandola soltanto 27,99€.