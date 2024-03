La scelta tra smartphone e tablet può essere difficile alcune volte. Ci sono situazioni in cui si ha bisogno di entrambi i dispositivi in base dalle esigenze personali e professionali. Mentre gli smartphone con schermi sempre più grandi offrono maggiore portabilità e praticità, esistono alcune volte in cui un tablet può essere la soluzione ideale, soprattutto se questo possiede anche la capacità di effettuare chiamate.

Il Cubot Tab 50, con il suo prezzo conveniente è di certo un dispositivo su cui puntare gli occhi. Con un chipset Helio 99, una memoria da 8/256 GB e una batteria potente da 7500 mAh, il tablet possiede prestazioni soddisfacenti, semplici ma smart. Per i professionisti che lavorano con contenuti online o che necessitano di maggiore produttività e mobilità, un tablet come il Cubot Tab 50 può essere un buon device. Il suo schermo da 10″ facilita la visualizzazione e l’interazione con documenti, presentazioni e altre attività, mentre l’autonomia permette di utilizzare il tablet in movimento senza preoccuparsi di doverlo ricaricare frequentemente. Se le necessità vertono più sul divertimento della famiglia, il dispositivo è comunque una soluzione da valutare. Grande e facile da usare si adatta anche ai più piccoli, abituati ormai anche loro all’utilizzo del tablet per guardare cartoni animati o giocare.

Packaging e design del tablet Cubot

Nella confezione del tablet Cubot Tab 50 si trova il dispositivo insieme a un caricatore da 9V2A, un cavo USB , il manuale utente dettagliatamente descritto, una copertura protettiva, la graffetta per l’estrazione della SIM o della scheda di memoria ed un secondo cavo OTG per collegare dispositivi esterni al tablet.

Il design del Cubot Tab 50 è ben fatto e richiama i tablet di fascia più alta. Il corpo, realizzato in acciaio e alluminio, conferisce al dispositivo una certa resistenza. Sul davanti, il dispositivo presenta al centro la fotocamera frontale e cornici leggermente più spesse del solito. A destra si trovano i pulsanti per il controllo dell’accensione e del volume, mentre nella parte inferiore sono presenti i fori degli altoparlanti, una porta di ricarica e un jack per cuffie da 3,5 mm. Nella zona superiore sono invece presenti altri i fori per una riproduzione ottimale del suono.

Il pannello posteriore del tablet presenta una combinazione interessante di colori grigio-scuro tendente al blu e grigio. La maggior parte del retro è opaca, mentre una più piccola area presenta una striscia satinata che aggiunge un tocco di personalità piacevole. Sempre sul retro di lato in alto, sono situate le due lenti della fotocamera posteriore.

Lo schermo 2K del Cubot Tab 50 è da 10,4 pollici, possiede un sistema IPS e una risoluzione di 2000×1200, donando una riproduzione dei colori vibrante in ogni singolo pixel. Passando all’ergonomia, non è esattamente un tablet leggerissimo, con il suo peso da 455 g, ma lo spessore di 7,7 mm compensa rendendolo facilmente trasportabile e inseribile in qualunque zaino o borsa.

Hardware e funzionalità

Il Cubot TAB 50 presenta un chipset MTK Helio 99, ideato per i dispositivi economici in modo da mantenere i costi sotto una certa soglia pur non rinunciando a prestazioni di ottimo livello. Questo processore, con i suoi 6 core e tecnologia a 8 nanometri introdotta nel 2022, promette prestazioni veloci, perfette per gestire anche progetti graficamente intensi e multitasking.

L’esperienza audio è un punto di forza del Cubot TAB 50, grazie ai suoi 4 altoparlanti con supporto Quadro HI-RES. Questi garantiscono un suono chiaro e potente anche all’interno del case. Inoltre, la regolazione dell’audio tramite le impostazioni del tablet consente di personalizzare il volume secondo le preferenze personali. Con un‘ampia gamma di funzionalità, il tablet si adatta a una vasta gamma di attività. Tra queste vi sono l’accelerometro, il magnetometro, il giroscopio, l’OTG e altre ancora.

Archiviazione e memoria del tablet

Il Cubot TAB 50 possiede una memoria RAM da 8 GB. In aggiunta, la memoria permanente (ROM) di 256 GB mette a disposizione uno spazio di archiviazione sufficiente per salvare file, app e contenuti multimediali di qualsiasi tipo. Lo spazio di archiviazione del tablet può anche essere ulteriormente esteso tramite schede di memoria aggiuntive aventi ampiezza fino a 1 TB grazie allo slot posizionato a lato.

Fotocamera anteriore e posteriore

La fotocamera posteriore da 13MP del tablet, insieme alla torcia a LED da 0,2A, è in grado di scattare immagini chiare anche con scarsa luminosità. L’anteriore è di 5MP, ideale per videochiamate di lavoro e per selfie nei momenti di noia.

Connettività multipla del tablet Cubo TAB 50

Il Tablet Cubot TAB 50 ha integrate una vasta gamma di opzioni di connettività, progettate per soddisfare tutte le esigenze possibili. La tecnologia DualSIM consente l’utilizzo simultaneo di due schede nano-SIM, in modo da gestire chiamate, messaggi e dati da due numeri di telefono diversi direttamente dal tablet. La connettività LTE assicura poi una connessione rapida e affidabile alla rete mobile, ideale per navigare su Internet, scaricare contenuti e utilizzare app, senza dipendere esclusivamente dal Wi-Fi.

Per quanto riguarda la connessione Wi-Fi, il Cubot TAB 50 supporta lo standard Wi-Fi 5 (802.11ac). Questa tecnologia permette una navigazione veloce e di guardare i contenuti streaming ovunque. La connettività Bluetooth 5.2 consente di collegare facilmente il tablet a dispositivi compatibili come cuffie wireless, altoparlanti e mouse senza fili, dando l’alternativa di poter utilizzare strumenti diversi senza avere il fastidio dei cavi durante i movimenti. Il Cubot TAB 50 è anche dotato di tecnologie avanzate per la geolocalizzazione come GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou, che danno la possibilità di determinare con precisione la posizione del tablet. Grazie a queste opzioni diversificate il dispositivo offre una connettività completa e versatile in ogni frangente.

Autonomia della batteria

La batteria del tablet ha una potenza di 7500 mAh. L’autonomia varia a seconda dell’utilizzo, ad esempio se si usa il Cubot TAB 50 per ascoltare musica può durare fino a 26 ore, se si vuol fare una maratona su Netflix guardando video 11 ore e in modalità standby anche 500 ore. Considerando il dispositivo come uno smartphone piuttosto grande, in caso di telefonate ininterrotte l’autonomia sarà di 24 ore.

Software e personalizzazione tablet: Android 13

Il Cubot TAB 50 ha come sistema operativo Android 13. L’interfaccia è ottimizzata per la velocità e l’intuitività, consentendo di accedere facilmente alle funzioni di sicurezza e configurare le impostazioni tecniche secondo le proprie preferenze. Grazie al sistema Android, è possibile personalizzare l’aspetto del tablet scegliendo tema e colori. Uno degli aspetti migliori del software è la modalità sonno integrata, con l’oscuramento dello sfondo e la possibilità di utilizzare il tema scuro.

Il sistema operativo Android 13 è progettato anche per mantenere sotto controllo le notifiche, garantendo che non si perda alcuna informazione quando si è distratti. La taskbar Android aggiunge una componente di multitasking molto utile al tablet, così da poter visualizzare ogni singola app aperta ed eseguire il cosiddetto drag-and-drop per attivare la modalità split-screen dividendo la schermata in due parti.

Prezzo Cubot TAB 50

L’azienda Cubot è famosa per la produzione di dispositivi resistenti che soddisfano gli standard dell’utenza a costi convenienti e molto abbordabili. Il tablet Cubot TAB 50, seguendo questa politica di efficienza ed economicità, è disponibile per l’acquisto su AliExpress, dove solitamente possiede già un prezzo allettante, in promozione a soli 188,47€ invece di 294,48€ (sconto del 36%). Anche recandosi sul sito ufficiale della casa produttrice si verrà comunque rimandati alla pagina AliExpress.

Pro e contro del tablet

Il Cubot Tab 50 offre numerosi vantaggi che lo rendono un’ottima scelta per chi è in cerca di un tablet versatile e conveniente. Prima di tutto, il design resistente e ben realizzato del tablet, con un corpo in acciaio e alluminio, conferisce al dispositivo solidità e affidabilità indispensabili se lo si usa anche fuori casa. Le prestazioni date dal chipset MTK Helio 99 e dagli 8 GB di RAM permettono una gestione confortevole del dispositivo, dando la possibilità di controllare ogni azione ed applicazione.

La fotocamera posteriore da 13MP, abbinata alla torcia a LED da 0,2A, non sarà eccezionale, ma ad un prezzo così basso riesce comunque a donare una buona qualità delle immagini. I quattro altoparlanti con supporto Quadro HI-RES, inoltre, garantiscono un audio coinvolgente ed immersivo (lo dimostrano i numerosi fori sia sul lato superiore che inferiore). Punto “pro” anche la connettività. Tutte le opzioni a disposizione permettono una connessione facile dovunque. Infine, nella lista dei vantaggi, va considerata l’autonomia data dalla batteria da 7500 mAh anche quando si tratta di guardare film o video su YouTube.

Ci sono però anche alcuni aspetti negativi di cui tener conto. Il peso di 455 grammi è piuttosto elevato e tenerlo tra le mani potrebbe essere stancante se non si ha alcun appoggio a disposizione. Ultimo tasto dolente: la fotocamera. Molto utile e pratica, ma forse poteva essere implementata, soprattutto la lente posteriore.

Conclusioni: vale la pena acquistare il tablet Cubot?

Il Cubot Tab 50 è un’opzione allettante per una serie di motivi convincenti già ben descritti. Da tener in conto, a partire dal design moderno, dai materiali fino ad arrivare alla connettività, che pochi altri tablet possono offrire nella stessa fascia di prezzo. Già questo dovrebbe essere una motivazione più che convincente.

Considerando tutti i fattori positivi, l’acquisto del Cubot Tab 50 è una scelta sicura per chiunque sia alla ricerca di un tablet versatile, performante e conveniente per l’uso quotidiano. Ricordiamo che al momento il tablet Cubot Tab 50 è in promozione e può essere vostro direttamente cliccando qui. Se ci avete pensato abbastanza su, vi consigliamo di approfittarne.