Ogni mese il colosso giapponese Sony aggiorna il suo catalogo di videogiochi inclusi gratuitamente senza costi aggiuntivi per tutti i suoi abbonati. Tuttavia , ogni mese l’azienda elimina anche dal catalogo diversi titoli. Nel corso delle ultime ore, in particolare, Sony ha rivelato i nomi dei videogiochi che abbandoneranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium per il prossimo mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Sony svela i nomi dei videogiochi che abbandoneranno il catalogo di PS Plus Extra e Premium

In queste ultime ore sono stati rivelati i nomi dei videogiochi che molto presto non saranno più disponibili per tutti gli abbonati al servizio in abbonamento PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Anche in questo caso, i videogiochi che saranno eliminati dal catalogo sono compatibili sia per la precedente console PlayStation 4 sia per la nuova console da gaming PlayStation 5.

In particolare, i videogiochi che non saranno più disponibili saranno ben 11. Secondo quanto rivelato, questi ultimi non saranno più a disposizione degli utenti a partire dal prossimo 16 aprile 2024. Vi elenchiamo qui di seguito i nomi dei videogiochi in questione.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium- videogiochi che lasceranno il catalogo ad aprile

• Ghostbusters: The Video Game Remastered (disponibile su PS4)

• Bassmaster Fishing 2022 (disponibile sia su PS5 sia suPS4)

• Necromunda: Underhive Wars (disponibile su PS4)

• Chicken Police – Paint It RED (disponibile su PS4)

• Soul Calibur VI (disponibile su PS4)

• Fighting EX Layer (disponibile suPS4)

• R-Type Final 2 (disponibile su PS4)

• Gunvolt Chronicles Luminous Avenger IX (disponibile su PS4)

• Reel Fishing: Road Trip Adventure (disponibile su PS4)

• Everspace (disponibile su PS4)

• Dangerous Golf (disponibile su PS4)

Insomma, gli utenti dovranno prepararsi a dire addio a questi videogiochi totalmente gratuiti su PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Ricordiamo tuttavia che il colosso giapponese Sony aggiungerà comunque molto presto altrettanti nuovi titoli.