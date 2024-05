Oltre al colosso sudcoreano Samsung, anche il produttore tech Motorola presenta diversi dispositivi dotati di pennino. Uno di questi è il Motorola Moto G Stylus e quest’ultimo ha da poco subito un rimodernamento. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha deciso di presentare ufficialmente la sua versione del 2024. Dal punto di vista estetico e di design, troviamo ora una sorta di continuità con gli attuali dispositivi dell’azienda e troviamo delle specifiche tutto sommato buone per questa fascia di prezzo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola presenta ufficialmente il nuovo Motorola Moto G Stylus 5G 2024

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Motorola ha presentato ufficialmente il nuovo Motorola Moto G Stylus 5G 2024. Come già accennato in apertura, rispetto al passato abbiamo un design ed un look leggermente rinnovato e in linea con gli altri dispositivi dell’azienda attualmente disponibili sul mercato.

Nello specifico, sulla parte frontale troviamo un ampio display con tecnologia pOLED con una diagonale pari 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. La parte posteriore dello smartphone ospita invece due fotocamere, di cui un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e un sensore grandangolare da 13 MP. Sul fronte, la fotocamera anteriore per i selfie e invece da 32 MP.

Fra le altre caratteristiche, lo smartphone vanta la presenza di un pennino e una grande batteria con una capienza di 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 30W e c’è anche il supporto alla ricarica wireless da 15W. Le prestazioni sono invece affidate al soc Snapdragon 6 Gen 1 e quest’ultimo viene supportato da numerosi tagli di memoria.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo medio di gamma dell’azienda, Motorola Moto G Stylus 5G 2024, sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo di 399 dollari. Vi terremo aggiornati se l’azienda deciderà o meno di distribuirlo anche dalle nostre parti.